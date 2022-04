Flora alistas tänu tugevale teisele poolajale Tabasalu

Naiste jalgpalli meistriliigas peeti nädalavahetusel järjekordsed kohtumised ning valitsev Eesti meister Tallinna FC Flora alistas liiga uustulija JK Tabasalu. Lisaks said võidurõõmu tunda Tartu Tammeka, Saku Sporting ja Tallinna Kalev.

FC Flora võõrustas kolmanda vooru mängus Tabasalu naiskonda ning teenis 4:0 võidu. Avapoolajal sündis üks värav, kui Kristina Teern viis kodunaiskonna 24. minutil juhtima.

Teise kolmveerandtunni jooksul õnnestus Floral kirja saada kolm vastuseta väravat, kui jala said valgeks Jaanika Volkov ja Getter Saar ning lõppseisu vormistas oma teise tabamusega Teern. Flora on kolm mängu läbinud täiseduga, mis annab tabelis esikoha, Tabasalul on selja taga kaks kohtumist ja teenitud üks punkt.

Saku Sporting on kahe mängu järel täiseduga, kui laupäeval alistati võõrsil 3:0 Põlva FC Lootos. Lisandra Rannasto avas üheksandal minutil mänguskoori ning suurendas oma naiskonna edu avapoolaja viimasel minutil. Teisel poolaja üleminutitel lõi Berle Brant Saku kolmanda värava. Sporting hoiab tabelis kuue punktiga teist kohta, Lootos on koos Tabasaluga ühe punkti peal.

Tartu Tammeka avas võiduarve, kui koduväljakul alistati 1:0 Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskond. Mängu ainus värav sündis 56. minutil ja selle autoriks oli Anna-Martha Reino. Tammeka on kahe kohtumise järel koos Tallinna Kalevi ja ühendnaiskonnaga kolme punkti peal.

Tallinna Kalev alistas pühapäeval 3:0 Pärnu Vapruse. Kohtumise kõik väravad lõi Emma Treiberg, kui juba viiendaks minutiks oli Kalevi eduseis kaheväravaline. Viimane tabamus sündis normaalaja viimasel minutil. Kalevi jaoks oli see ühe kaotuse kõrval esimeseks võiduks, Vaprus on kolme kohtumise järel punktideta.

Tabeliseis:

1. Tallinna FC Flora* - 9 punkti

2. Saku Sporting - 6 punkti

3. Tartu JK Tammeka - 3 punkti

4. JK Tallinna Kalev - 3 punkti

5. JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskond - 3 punkti

6. Põlva FC Lootos - 1 punkt

7. JK Tabasalu - 1 punkti

8. Pärnu JK Vaprus* - 0 punkti

* Tallinna FC Flora ja Pärnu JK Vaprus on ainsatena mänginud kolm kohtumist