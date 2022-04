Ovetškin sai vahetult enne väljalangemismänge vigastada

Nädal enne NHL-i play-off'ide algust said valusa löögi Washington Capitalsi tiitlilootused, kuna meeskonna kapten ja parim väravakütt Aleksandr Ovetškin sai kohtumises Toronto Maple Leafsi vastu vigastada.

Ovetškin sai vigastada kolmanda perioodi alguses, kui ta tegi pealelöögi. Pärast viset komistas venelane Maple Leafsi väravavahi Erik Kallgreni kepi vastu ja libises vasaku õlaga vastu väljakupiiret. Kokkupõrke järel suutis Ovetškin püsti tõusta ja jäält lahkuda, kuid väljakule ei naasnud.

"Ta uisutas vastu minu keppi ja komistas. Mul polnud kavatsust seda talle teha ja ma loodan, et temaga on kõik hästi," rääkis Kallgren pärast mängu.

Ovetškini puudumisel pidi Capitals karistusvisete järel tunnistama Maple Leafsi 3:4 paremust. 36-aastane Ovetškin on tänavusel hooajal mänginud 79 mängust 77-s ning on 50 väravaga Capitalsi parim väravakütt. Meeskonna kaks järgmist parimat skoorijat, Jevgeni Kuznetsov ja Tom Wilson, on kahepeale visanud kokku 48 väravat.

Läinud öösel lõppes idakonverentsi liidri Florida Panthersi 13-mänguline võiduseeria, kui kodusaalis jäädi 4:8 alla Tampa Bay Lightningule. Võitjate eest tegi suurepärase mängu Nikita Kutšerov, kes viskas kaks väravat ja andis kolm resultatiivset söötu.

Minnesota Wildi ja Nashville Predatorsi vastasseis sai dramaatilise lõpu, kui 1,3 sekundit enne lisaaja lõppu viskas Wildi võiduvärava Dmitri Kulikov. Wild võitis kohtumise resultaadiga 5:4.

Tulemused:

New Jersey Devils - Detroit Red Wings 0:3

New York Islanders - Carolina Hurricanes 2:5

Columbus Blue Jackets - Edmonton Oilers 5:2

Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 4:1

Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 4:1

Montreal Canadiens - Boston Bruins 3:5

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 4:8

Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 3:4

Nashville Predators - Minnesota Wild 4:5

Anaheim Ducks - St. Louis Blues 3:6

Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 4:5