Venemaa ja Valgevene tennisistid võivad eemale jääda ka Rooma turniirist

Itaalia väljaanne Corriere Della Sera avaldas eelmisel nädalal, et sarnaselt Wimbeldoni suure slämmi turniiri korraldajatele ei soovi peaminister Draghi Venemaa ja Valgevene mängijaid mai alguses toimuvale Rooma turniirile lubada. Esmaspäeval kirjutas tenniseajakirjanik Stuart Fraser The Timesi veergudel, et Draghile lähedaste allikate sõnul kaalub Itaalia peaminister juriidiliste meetmete, näiteks sissesõidukeelu, rakendamist.

Turniiri korraldajad seisavad nüüd kaks nädalat enne turniiri algust silmitsi võimalusega, et peavad lühikese etteteatamisega eemaldama turniirilt sellised mängijad nagu Andrei Rubljov (ATP 8.) ja Viktoria Azarenka (WTA 17.). Praeguse seisuga on meeste ja naiste üksikmängu põhitabelis 11 mängijat Venemaalt või Valgevenest.

Eelmisel nädalal sai Wimbeldonist esimene tennise suurturniir, mis kehtestas venelastele ja valgevenelastele täieliku võistluskeelu. Seni oli eelmainitud riikide sportlastel võimalik võistelda neutraalse lipu all.

Sel nädalal kogunevad WTA ja ATP ametnikud, kes hakkavad keeluga seoses arutama Wimbeldonile võimaliku karistuse määramist. Võimaliku meetmena on laual näiteks edetabelipunktide ära võtmine, mida paljud tennisistid ilmselt ei toetaks.

Fraseri sõnul on Prantsusmaal lõppenud presidendivalimiste ja suurenenud poliitilise surve tõttu võimalik, et võistluskeeldude määramist hakkavad kaaluma ka Prantsusmaa lahtiste korraldajad.

There are also suggestions that the French Open might come under political pressure to ban players from Russia and Belarus now that the presidential elections have concluded. With the ATP and WTA holding board meetings, an interesting week ahead. https://t.co/JXxQls3Xvu