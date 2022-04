Varik ja Kunnas alustasid MM-i hooaega võimsalt

Hollandis peetud avaetapist võttis osa kolm Eesti korvipaari. Kert Varik ja Lari Kunnas näitasid head kiirust juba A-grupi ajasõidus, kus saadi kirja kolmas aeg. Samas grupis olid Gert Gordejev ja Kaspars Stupelis seitsmendad. Parima aja sõitsid välja Julian Veldman ja Glenn Janssens.

Kvalifikatsioonisõitu alustasid Varik ja Kunnas viiendalt kohalt ning lõpuks tõusti neljandaks. Gordejev ja Stupelis tegid samuti ilusa sõidu ning tagasid pääsu finaali kuuendana. Sõidu võitsid Etienne Bax ja Ondrej Cermak.

B-grupist läksid finaali piletit lunastama Tanel Reesna ja Markus Lina. Ajasõidus said nad kuueteistkümne paari seas 11. aja. Parimat aega näitasid Marvin Vanluchene ja Robbie Bax, kellele eestlased kaotasid ringi peale 5,9 sekundiga. Kvalifikatsioonisõidus pidid Reesna ja Lina leppima 14. kohaga, mistõttu pidid nad võtma osa Last Chance ajasõidust, kus said neljanda koha ja pääsesid põhisõitudesse.

Pühapäeval toimunud esimeses põhisõidus tegid väga korraliku stardi Varik ja Kunnas, kes võtsid sisse neljanda koha. Sõidu alguses tõusid nad kohe kolmandaks, kuid seejärel anti kaks kohta ära ja jätkati viiendana. Sõidu teine pool aga õnnestus paremini ning kokkuvõttes teenisid eestlased kolmanda koha.

Gordejev ja Stupelis tegid kehva stardi ja said lõpuks 16. koha. Napilt jäi punktikohalt välja Reesna, kes pidi sõitudeks laenama teist korvipoissi. Koos Bastien Chopiniga saavutati lõpuks 21. koht. Võitjaks tulid Etienne Bax ja Ondrej Cermak.

Teises sõidus tegid Varik ja Kunnas taas korraliku stardi. Esimestel ringidel tegid nad mitu möödasõitu, tõusid Baxi ja Cermaki järel teiseks ning suutsid seda kohta hoida kuni võistluse lõpuni. Gordejev ja Stupelis lõpetasid sõidu 10. kohal ning Reesna ja Chopin pälvisid 14. koha.

Etapi kokkuvõttes teenisid esikoha 50 punktiga Bax ja Cermak. Varik ja Kunnas tulid 42 punktiga teiseks ning Brett Wilkinson ja Joe Millard 35 punktiga kolmandaks. Gordejev ja Stupelis lõpetasid 16 punktiga 12. kohal, Reesna ja Chopin teenisid seitsme punktiga 19. koha.

Quadidel oli ainsa eestlasena stardis valitsev Euroopa meister Kevin Saar. Juba ajasõidus näitas ta head vormi ning sõitis välja parima ringiaja Joe Maesseni ja Christopher Tveraeni ees.

Quadidele oli etapil kavas kolm sõitu, üks laupäeval ja kaks pühapäeval. Kõigis kolmes võistlussõidus ei suutnud keegi Saarele vastu hakata. Avasõidus võttis ta võidu ligi minutilise edumaaga Maesseni ees, kolmas oli Rick Haverdil. Teises sõidus järgnesid Saarele Tveraen ja Maessen. Kolmandas sõidus vahetasid mehed Kevini järel kohad, teisena lõpetas Maessen ja kolmandana Tveraen.

Etapi kokkuvõttes tuli Kevin Saar 75 punktiga esimeseks, teise koha teenis 64 punktiga Maessen ja kolmanda koha 54 punktiga Haverdil.