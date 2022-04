Rahvusvaheline uisuliit määras Venemaale sanktsioonid

Rahvusvaheline uisuliit (ISU) andis teada, et Ukrainas toimuva sõja tõttu ei lubata Venemaal korraldada vähemalt aasta aega ühtegi iluuisutamise GP-d.

Rahvusvaheline uisuliit (ISU) kinnitas, et Moskvas ei korraldata novembris iluuisutamise Grand Prix etappi ning Venemaal ja Valgevenes ei peeta kuni edasise teatamiseni ühtegi rahvusvahelist üritust.

Juunis toimuval Phuketi kongressil toimub hääletus, kus ISU liikmed otsustavad, kas Venemaalt ja Valgevenest pärit liikmed võivad kandideerida nõukogu ametikohtadele või mitte.

Samuti on kongressil päevakorras ISU põhikirja muutmine. Nõukogu soov on tekitada võimalus erakorraliste kaitsemeetmete kehtestamiseks, et säilitada ohutu ja rahumeelne ISU tegevuse toimimine.