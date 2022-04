Naiste käsipallimeistrivõistlustel selgitatakse medalijärjestus

Eelmisel aastal meistrivõistlused kolmanda kohaga lõpetanud HC Kehra on ka sel hooajal sama värvi medali koju viimisele lähedal. Kahe võiduni peetava seeria esimene kohtumine võideti tugeva teise poolaja keskpaiga toel 27:23.

"Loomulikult sooviksime pronksmedalid tagasi Kehrasse viia, kuid selleks tuleb veel kõvasti vaeva näha. Kodumänguga saime väikese edu, kuid selge ei ole veel miski ning oodata on põnevat võitlust. Peame olema keskendunud ja julgelt mängima," alustas analüüsiga HC Kehra treener Indrek Lillsoo.

Aruküla/Mistra, kelle jaoks on tegemist tänavu debüüthooajaga seisab suure väljakutse ees. "Ega siin midagi salata ei ole, et meil on raske mäng ees, kuid juhtisime ka eelnevas kohtumises korra viie väravaga ning kõik on veel võimalik. Nädala ajaga uusi asju ei õpi, aga peame vaatama asju, mida tegime hästi ja need mängule kaasa võtma," ütles Aruküla/Mistra peatreener Taavi Tibar pronksimatši eel.

Reval-Sport/Mella soovib perfektsele aastale kuldse punkti panna

Mella ei ole tänavusel kalendriaastal veel ühtegi mängu kaotanud ning koduplatsil soovitakse kindlasti meistrivõistluste trofee oma käte vahele võtta. Eeltöö selleks on tehtud, kui esimesest kohtumisest võõral väljakul võeti kaasa 30:26 edu. "Ootame põnevat lahingut. Peame suutma näidata oma parimat mängu ning vältima rumalaid pallikaotusi. Tähtis on kaitse lukku panna ja väravavahile abi pakkuda," ütles Mella mängujuht Anastassia Volkova.

HC Tabasalu/Audentese noored tüdrukud on juba teinud sel hooajal ajaloolise sammu edasi, kui karikavõistlustel võeti klubi esimene pronksmedal ning nüüd võideldakse finaalis kirkamate medalite pärast. "Eelmises mängus õnnestusime hästi elementides nagu kaitse ja väravavahitegevus. Reaalselt oli võimalus ka paremaks lõpptulemuseks. Homse mängu võtmesõnad on aktiivne kaitse, poolkiirrünnakud ja tehniliste vigade vähendamine. Proovime läbi vahetusrotatsiooni tempot kiiremaks suunata ja nautida võimalust finaalis olla," lõpetas HC Tabasalu/Audentese peatreener Martin Noodla.

Naiste meistrivõistluste kohamängude ajakava:

26.04 kell 17.30 Reval-Sport/Mella - HC Tabasalu/Audentes (Kristiine Sport)

26.04 kell 19.15 Aruküla/Mistra - HC Kehra (Aruküla Spordihoone)