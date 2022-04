Eesti kurlingupaar jagab MM-il nelja kohtumise järal alagrupis kolmandat kohta

Nädalavahetusel alanud MM-il oli eestlaste esimeseks vastaseks Šveitsi kurlingupaar ning eestlastel tuli vastu võtta kaotus tulemusega 9:2. Teises kohtumises Jaapani esindusega saavutasid eestlased võidu tulemusega 9:7.

MM-i kolmandaks vastaseks oli võistluse üks favoriitidest Rootsi kurlingupaar, kus mängib neljakordne maailmameister ja valitsev olümpiavõitja meeste kurlingus. Pingeliseks ja dramaatiliseks kujunenud kohtumises selgus võitja alles lisavoorus. Paraku tuli Kaldveel ja Lillel tunnistada rootslaste paremust tulemusega 10:8.

Esmaspäeva hommikuses mängus saavutasid eestlased veenva võidu Uus-Meremaa esinduse üle tulemusega 13:3.

Õhtul kohtub Eesti kurlingupaar alagrupi liidri Itaaliaga, kes on hetkel ka ainuke seni võitmatu võistkond. Tegemist on ülitugeva vastasega, Amos Mosaner ja Stefania Constantini on valitsevad olümpiavõitjad.

Eesti kurlingupaar võistleb MM-il A-alagrupis, kus eestlaste vastasteks on Taani, Soome, Itaalia, Jaapan, Korea, Norra, Uus-Meremaa, Šveits ja Rootsi.

Eesti kurlingupaari toetavad MM-il treener Derek Brown ja spordipsühholoog Snezana Stoljarova.