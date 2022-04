18-aastane Alcaraz murdis end maailma esikümnesse

Maailma edetabelis üheksandaks tõusnud Alcaraz sooritas vägiteo 18 aasta, 11 kuu ja 20 päeva vanuselt, olles sellega vanuselt üheksas noorim mängija alates ATP edetabeli loomisest 1973. aastal, kes nii noorelt esikümnesse on jõudnud.

Alcaraz on arenenud hirmuäratavas tempos, aasta tagasi ei olnud ta isegi maailma edetabeli esisajas. Sellel hooajal on tal ette näidata juba kolm trofeed, alles pühapäeval võitis ta Barcelonas toimunud ATP tugevuselt keskmise taseme turniiri.

Viimati jõudis nii noorelt esikümnesse Alcaraze kaasmaalane Rafael Nadal. Huvitava kokkusattumusena sai Nadal selle saavutusega hakkama samuti 25. aprillil pärast Barcelona turniiri võitu, täpsemalt 2005. aastal.

"Ma olen alati olnud tavaline tüüp. Ma ei karda kuulsust, ma ei muuda seda inimest, kes ma olen," ütles Alcaraz. "Mul on hea meel teada, et olen 18-aastasena kümne parima seas ja on muljetavaldav teha seda minu iidoli Rafaga sama vanalt," lisas ta.

*Correction*



April 25th 2022- @alcarazcarlos03 breaks into the Top 10 after WINNING in Barcelona https://t.co/wyURhqunpq — ATP Tour (@atptour) April 24, 2022

Maailma edetabelis jätkab esireketina Novak Djokovic, talle järgnevad Daniil Medvedev, Alexander Zverev ja Nadal. Esikümnesse mahuvad veel Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Casper Ruud ja Andrei Rubljov. Üheksas reket Alcaraz lükkas Felix Auger-Aliassime kümnendaks.