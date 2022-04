Volt jõudis Itaalia meistrivõistlustel kahel korral esikümnesse

Mullu sarja kokkuvõttes kuuenda koha saanud Ruben Volt (16) lõpetas laupäeval peetud esimese sõidu viiendana ja pühapäevase teise sõidu seitsmendana, TCR-i autodega debüüdi teinud Antti Rammo (39) sai vastavalt kaheksanda ja 12. koha. Mattias Vahtelil (19) piirdus 16. ja 13. positsiooniga. Kõik kolm sõidavad Honda Civic TCR-autodega.

Noorusest hoolimata Itaalia meistrisarja tippude sekka kuuluv Volt jäi nädalavahetusega üldjoontes rahule. "Kui kvalifikatsioon oleks paremini läinud, oleksin teise sõidu saanud kõrgemal lõpetada. Tahtsime enne kvalifikatsiooni seade turvalisemaks panna, aga läks hoopis halvemaks," rääkis ta.

Volti ja Vahteli eesmärk oli jõuda vähemalt kaheksandaks, sest enne teist sõitu pööratakse kvalifikatsiooni esikaheksa ümber. Siht jäi aga napilt täitmata, sest Volt sai kvalifikatsioonis üheksanda ja Vahtel kümnenda koha.

"Nädalavahetus oli raske. Hondad on sirgete peal kõvasti aeglasemad kui Audid ja uued Hyundaid. Kohad, kus lõpetasin, näitasid üsna reaalselt praegust seisu," ütles Volt.

Monza etapi esimene sõit kujunes üsna ekstreemseks, sest sõitjad pidid märjal rajal kihutama slikkrehvidega. Nii Volt kui ka Rammo said olukorraga siiski hästi hakkama. "Start läks untsu ja tulid mõned sõiduvead sisse, aga mul õnnestus esimeses sõidus rehvid õigel ajal ära vahetada," tõi kaheksanda kohaga isegi ootusi ületanud Rammo välja oma edu saladuse.

"Sain pundi, kes jäi turvaauto taha kinni, kätte. Siis tõusin kas 29. või 27. kohalt kaheksandaks. Paremat ei oleks osanud tahtagi. Debüüdiks olid mõnes mõttes ideaalsed tingimused – sai slikkrehviga vihmas sõita, boksipeatust proovida ja väga palju möödasõite teha."

Teine sõit tõi Rammole ka pisut tagasilööke, aga 12. koha üle polnud põhjust nuriseda. Poole sõidu pealt hakkas auto mootor üle kuumenema ning kolm ringi enne lõppu tuli küljest splitter. See tekitas suurtel kiirustel tugevat vibratsiooni ning seetõttu polnud üle 200 km/h tunnis võimalik sõita.

Eelmisel hooajal kokkuvõttes üheksandaks tulnud Vahtel ei suutnud Monzas esikümnesse murda.

"Midagi positiivset polnud. Vigadest saame siiski õppida," nentis Vahtel, kes koges kvalifikatsioonis kuhjaga ebaõnne.

"Minu kõige kiiremal ringil oli üks mees kõige kiiremas kurvis täpselt pidurdustrajektoori peal. Kaotasin seal vajalikud sajandikud, et olla kuues või seitsmes. Viimasel ringil tulin ka kuuenda ajaga, aga üks mees soovis mulle lihtsalt otsa sõita. Ta tahtis minust mööda sõita, aga tundus, nagu ta oleks tahtnud üle minu tulla. Kiirust oli, aga ei suutnud head ringi kokku panna," meenutas ta.

Järgmine etapp peetakse 5.-8. maini Imolas. Vahteli sõnul andsid Monza sõidud tiimile palju motivatsiooni juurde.

"Plaan on koos Rubeniga jõuda kvalifikatsioonis kaheksa sekka ja siis minna ja võtta poodium. Nägime, et tempo on meil väga hea. Selle tempoga on võimalik poodiumikohale sõita," lausus Vahtel.

Monza etapi esimese sõidu võitis hollandlane Niels Tangeveld (Hyundai Elantra TCR) ja teises oli parim Cupra Leoni roolis olnud Salvatore Tavano. Kokku peetakse TCR Itaalia sarjas kuus etappi.