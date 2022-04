Maineka Laureuse spordiauhinna võitsid Verstappen ja Thompson-Herah

Verstappenist sai eelmisel aastal esimene Hollandi vormelisõitja, kes on võitnud maailmameistritiitli, kui ta alistas 2021. aasta hooaja viimase etapi viimasel ringil seitsmekordse võitja Lewis Hamiltoni.

"Väiksest peale unistasin kõrgeimal astmel olemisest ja meistritiitli võitmisest," sõnas Verstappen. "Oli palju rasket tööd ja aastaid ettevalmistust. Olen uskumatult uhke... See tähendab palju, kui mind tunnustatakse sellise auhinnaga, ühe maailma kõrgeima auhinnaga, ma olen uskumatult õnnelik."

The #Laureus22 World Sportsman of the Year Award winner is @Max33Verstappen



Max won his first @F1 Championship in thrilling style in 2021. The @redbullracing driver had ten Grand Prix wins during the year and a record 18 podium finishes pic.twitter.com/8QmjeyDcCr — Laureus (@LaureusSport) April 24, 2022

Nüüdseks viiekordne olümpiavõitja Thompson-Herah võitis Tokyo olümpiamängudelt kolm kuldmedalit. Jamaikalanna teenis kirkaima medali 100 meetri, 200 meetri ja 4x100 meetri jooksus. Parimaks naissportlaseks nimetati ta ka eelmise aasta lõpus rahvusvahelise kergejõustikuliidu poolt.

"Ma tean, et Usain (Bolt) on varem Laureuse auhindu võitnud, nii et selle trofee kojutoomine Kariibi mere saartele, samuti Jamaikale, on väga eriline," ütles Thompson-Herah. "Olen seda (100 m) jooksu nüüdseks vaadanud umbes tuhat korda. Ma ütleks, et olen väga-väga uhke, aga ei saa minevikul pikemalt peatuda... Minu motivatsioon on olla veelgi parem. Ütlesin endale, et tahan olla suurim naissprinter."

"I am the second woman to do what I have done at the @Olympics. To be the second fastest woman alive is really an honour and a privilege, it is an honour to walk away with this trophy"#Laureus22 World Sportswoman of the Year Award winner, @FastElaine pic.twitter.com/61VyDLTa3t — Laureus (@LaureusSport) April 24, 2022

Elutöö eest pälvis auhinna NFL-i suurkuju Tom Brady. Aasta tiimiks valiti Itaalia jalgpallikoondis, kes võitis 2020. aasta EM-tiitli. Erakordse saavutuse auhinna võitis Poola jalgpallur Robert Lewandowski, kes lõi eelmisel hooajal Bundesliga rekordilised 41 väravat.

Aasta läbimurdjaks nimetati Suurbritannia tennisist Emma Raducanu, kes kaks kuud enne enda 19. sünnipäeva võidutses USA lahtistel meistrivõistlustel.