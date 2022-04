Evenepoel sai senise karjääri tähtsaima võidu, Alaphilippe viidi haiglasse

60 kilomeetrit enne pühapäevase monumendi finišit, kui peagrupi sõidukiirus lähenes laskumisel 70 kilomeetrile tunnis, toimus ligi 25 ratturi osalusel suur kukkumine. Kõige raskemalt sai kannatada kahekordne maailmameister, prantslane Julian Alaphilippe, kes viidi haiglasse.

Prantsusmaa meedia teatel oli teelt kraavi libisenud Alaphilippe kiirabimasinas teadvusel, kuigi kurtis valu seljas. Spordimehelikkusega paistis silma maailmameistri kaasmaalane Romain Bardet, kes läks teda aitama ja minetas nii oma võiduvõimalused.

Kukkumise ja Bahrain Victoriousi rünnakute järel kahanes grupp 40-pealiseks, viimasel 30 kilomeetril haaras ohjad QuickStep-AlphaVinyl ja nii avanes võimalus Evenepoelil, kes püüdis viimased jooksikud kinni 20 km enne finišit ja läks lõputõusul oma teed.

Look at the emotion pouring out



22-year-old Remco Evenepoel becomes a Monument winner on home soil at Liege-Bastogne-Liege @EvenepoelRemco | #LBL | @qst_alphavinyl pic.twitter.com/wVSqm42YAT