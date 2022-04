Raskest seisust välja tulnud Alcaraz võitis pühapäeval kaks mängu ja tiitli

Laupäeval toimuma pidanud poolfinaalid lükkusid lakkamatu vihmasaju tõttu pühapäevale ja Alcaraz tuli austraallase Alex de Minauri (ATP 25.) vastu välja üliraskest olukorrast, kui päästis seisul 6:7 (4), 5:6 kaks matšpalli ning võitis kolm tundi ja 45 minutit kestnud mängu viimased setid lõpuks 7:6 (4), 6:4.

Finaalis läks noor Hispaania tennisetäht vastamisi kaasmaalase Pablo Carreno Bustaga, kes sai oma poolfinaalis 6:3, 6:4 jagu Diego Schwartzmanist (ATP 15.).

Turniiri viimane mäng kestis Alcarazi poolfinaalist aga enam kui kolm korda vähem: esmaspäeval maailma üheksandaks reketiks kerkiv hispaanlane võitis esimese seti 35 ja teise 32 minutiga ning lisas auhinnakappi oma hooaja kolmanda trofee. Sama palju tiitleid on tänavu võitnud ka Andrei Rubljov ja Rafael Nadal.

"Olen seda turniiri vaadanud lapsest saadik. Tahtsin alati siin mängida ja muidugi võita. Olen väga-väga õnnelik, et lisandusin sellesse hispaanlaste nimekirja," sõnas Alcaraz võidu järel, vihjates sellele, et Barcelonas on varem võidutsenud näiteks nii Nadal, Juan Carlos Ferrero, Tommy Robredo kui Carlos Moya.