Peskov kritiseeris ujumise olümpiavõitjale määratud keeldu

Peskovi sõnul on FINA otsuse näol tegemist spordi politiseerimisega. "Me usume, et see on täiesti vastuolus spordi põhimõtetega. Kui kõige tugevamad sportlased kaotavad võimaluse võistlustel osaleda, siis kahjustab see lõppkokkuvõttes rahvusvahelisi föderatsioone ja rahvusvahelisi võistlusi," vahendab Inside The Games.

Ühtlasi viitas Peskov ka Wimbledoni suure slämmi turniiri korraldajate otsusele mitte lubada Venemaa ja Valgevene tennisiste suvel toimuvale suurturniirile. Võistluskeelu tõttu peavad nimekamatest tennisistidest turniiri vahele jätma näiteks Daniil Medvedev (ATP 2.), Andrei Rubljov (ATP 8.) ja Arina Sabalenka (WTA 4.).

Venemaa olümpiakomitee president Stanislav Pozdnjakov kirjutas ühismeedias, et Rõlovi puhul võeti otsus vastu poliitilistel ajenditel. "Rõlovi ja Valgevene ujujate keelu osas pean ütlema, et rahvusvaheline sport on nüüd muutunud üheks rahvusvahelise poliitika osaks."

"Otsus keelata sportlasel võistlustel osalemine üheksaks kuuks kontserdil käimise eest on mitte lihtsalt häbiväärne, vaid ka naeruväärne otsus. See, millega me nüüd silmitsi seisame, on ilmselge diskrimineerimine etnilistel alustel ja sportlaste õiguste rikkumine, samuti nende inimõiguste rikkumine," lisas Pozdnjakov.

Rõlov rääkis Venemaa meediale, et kavatseb FINA otsuse puhul kasutada juriidilisi meetmeid. "Minu advokaadid on hakanud sellega tegelema, me uurime hoolikalt juhtumi olemust ja minu vastu esitatud nõudeid."