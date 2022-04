Kaitseväe vigastatud veteranid pälvisid Invictus mängudel kolm kuldmedalit

"Mul on hea näha, et meie vigastatud sõjamehed on jätkuvalt rivis nii vaimselt kui füüsiliselt ning võitlevad edukalt ka spordi rindel," ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem Tallinna lennujaamas võistkonda vastu võttes. "Selles avaldub ka Invictus mängude olulisus ja positiivne mõju – need mängud motiveerivad inimesi ka pärast vigastada saamist jätkama füüsiliselt ja vaimselt aktiivsena, nende oma kamraadide keskel."

Kindralleitnant Herem lisas, et Invictus mängudel on lisaks motiveerivale mõjule ka liitev ja ühtsust toetav toime, tuues taas kokku nii vigastatud võitlejad omavahel kui ka tegevteenistujatega.

Järjekorras juba viiendad Invictus ehk Võitmatute mängud algasid nädal tagasi Hollandis, Haagis, kus paljude võistlusalade seas tegid eestlased kaasa sellistel aladel nagu kuulitõuge, kettaheide, ujumine, sisesõudmine ning käsirattasõit.

Rahvusvahelises tihedas konkurentsis õnnestus sisesõudmises võita hõbemedal Katrin Tukkial. Kuldmedali väärilisele kohale võitles end kettaheites Rene Hinrikus. Eriliselt silmapaistva tulemuse tegi käsirattasõidus võistkonna kapten Janno Lepik, noppides esikohad nii üksik- kui grupisõidus, olles edestanud konkurente veenvalt kindla edumaaga.

"Olen kogu võistkonna üle ääretult uhke ning olles neid nädala jagu võistlustules jälginud, pean kiitma Eesti kaitseväe vigastatud veterane – nad mitte ainult ei ületanud ennast spordivõistlustel, võideldes nii konkurentide kui iseendi vigastustest seatud piirangutega, vaid nad näitasid kõikide riikide võistlejatele tugevat ja inspireerivat eeskuju oma iseseisvuse ja kohanemisvõimega," ütles võistkonna vastutav, toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse spordiinstruktor Urmas Rajaver.

Rajaveri sõnul on ka rahvusvahelises võrdluses üldpilti hinnates muljetavaldav, kuidas Eesti vigastatud veteranid on saanud hakkama keeruliste olukordadega, mis on olnud tingitud teenistusülesandeid täites saadud vigastustest, võideldes end esmalt välja trauma põhjustatud vaimsetest raskustest, aga ületades ka füüsilised piirangud nii spordis kui igapäevaelus. Selle juures on paljudele olnud abiks Invictus mängude algatus.

Invictus mängud on Suurbritannia prints Harry, Sussexi hertsogi poolt 2014. aastal ellu kutsutud spordivõistlused sõjalistel operatsioonidel viga saanud sõduritele. Idee sai alguse, kui Harry külastas USA-s toimunud vigastatud veteranidele mõeldud spordivõistlust ning ta soovis luua sarnase rahvusvahelise võistluse. Invictus tähendab ladina keeles võitmatut.

Ülevaateid eestlaste võistluskogemustest leiab Invictus Games Team Estonia Facebooki lehelt ning Sõdurilehe sotsiaalmeediakanalites.

Sel aastal toimusid mängud 16.-22. aprillini Hollandis Haagis, kus osales kokku ligikaudu 500 võistlejat 20 erinevast riigist. Lisaks Eestile olid esindatud Afganistan, Austraalia, Uus-Meremaa, Kanada, Taani, Prantsusmaa, Gruusia, Saksamaa, Poola, Belgia, Iraak, Jordaania, Itaalia, Holland, Rumeenia, Lõuna-Korea, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid ja Ukraina. Järgmised Invictus mängud toimuvad 2023. aastal Saksamaal, Düsseldorfis.