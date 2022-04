NHL: Idakonverentsi liider püstitas järjestikuste võitude rekordi

Idakonverentsis põhiturniiri esikoha kindlustanud Panthers jäi esimesel perioodil 0:2 kaotusseisu. Teisel perioodil viskasid Claude Giroux ja Aleksander Barkov mõlemad ühe värava ja andsid ühe väravasöödu, viigistades seisu 2:2-le.

Väravateta kolmanda perioodi järel läks kohtumine lisaajale, kus Panthersi kangelaseks kerkis Brandon Montour. Seejuures võitis Panthers tänavu 13. korda kohtumise lisaajal visatud väravaga, mis on NHL-i kõigi aegade rekord.

Boston Bruins pani New York Rangersi neljamängulisele võiduseeriale punkti, kui kodusaalis teeniti 3:1 võit. Bruinsi väravate eest hoolitsesid David Pastrnak, Taylor Hall ja Trent Frederic, Rangersi ainsa värava viskas Mika Zibanejad.

Tulemused:

Buffalo Sabres - New York Islanders 5:3

Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins 2:7

New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 2:3

Boston Bruins - New York Rangers 3:1

Ottawa Senators - Montreal Canadiens 6:4

Tampa Bay Lightning - Nashville Predators 6:2

Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 3:2

San Jose Sharks - Chicago Blackhawks 4:1

Dallas Stars - Seattle Kraken 3:2

Arizona Coyotes - St. Louis Blues 4:5

Calgary Flames - Vancouver Canucks 6:3

Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 4:2