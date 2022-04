Kümne päeva jooksul üheksa starti teinud Pruus pälvis Horvaatias teise koha

Viimasel 40-kilomeetrisel etapil pälvisid Pruus ja Drechou kolmanda koha Wout Allemani ja Giole de Cosmo (Wilier Pirelli 2; 1:37.32) ning Martin Frey ja Simon Stiebjahni (Singer Racing; +0.29) järel. Buff Megamo tiim kaotas võitjatele ühe minuti ja 38 sekundiga.

Kokkuvõttes pälvisid kindla esikoha aga Frey ja Stiebjahn ajaga 10:29.10. Pruus ja Drechou kaotasid neile kaheksa minuti ja 59 sekundiga ning Daniel Geismayr ja Fabian Rabensteiner (Wilier Pirelli) 11 minuti ja kolme sekundiga.

"Tunne oli üllataval kombel üpris hea. Saime alguses kohe nelja tiimiga minema. Wilier tegi tempot. Teisel Wilieri tiimil oli seejärel tehniline rike ja saime kolme tiimiga minema. Esimene pikem tõus oli suhteliselt raske. Korraks läks grupp juppideks, kuid järgmisel singlil olime jälle koos. Täna oli päris palju tehnilisi ja väga kiviseid lõike ning tuli ette ka jalutamist," kirjeldas Pruus.

"Raskeima tõusu jalamil panime gaasi ja saime Wilieri tiimiga minema. Ma oleks suutnud veidi kiiremini minna, aga tiimikaaslaane oli veidi hädas. Järgmisel pikal laskumisel olime siiski jälle kolme tiimiga koos ning kahjuks järgmisel laskumisel tuli meil meeskonnakaaslasega mõlemal kett maha, mis tähendas, et kaks tiimi said eest ära. Paari kilomeetri pärast oli selge, et lõpetame kolmandana ja läksime omas rütmis edasi."

"Üldiselt olen väga rahul, kuna enda ootused just ülikõrged ei olnud. Kuid süües kasvas isu ja olime etapivõidule lähedal. Viiest päevast olime neljal esikolmikus ja ühel päeval olime neljandad. Peab rahule jääma, sest tegin kümne päeva jooksul üheksa starti," lisas Pruus.

Naiste klassis pääsesid viimasel etapil pjedestaalile Costanza Fasolis ja Claudia Peretti (Olympia – RDR Italia; 2:06.02), Alessia Nay ja Antonia Bünter (VeloFlütsch; +3.47) ning Lejla Tanovic ja Stefanie Dohrn (Allebike Canyon Northwave; +5.53). Etapi alguses kohe ebaõnnega maadlema hakanud Steinburg ja Wüst lõpetasid kuuendal positsioonil, kaotades võitjale 20 minuti ja 55 sekundiga.

Kokkuvõttes said Steinburg ja Wüst kolmanda koha, kaotades võitjatele Tanovicile ja Dohrnile 25 minuti ja 47 sekundiga. Teise koha said Fasolis ja Peretti (+18.39).

"Stardist umbes kolme kilomeetri kaugusel oli üks terav äär ja Janina sõitis sinna kuidagi liiga järsult sisse ning paarisaja meetri pärast oli rehv tühi. Algul arvasime, et rehv, aga siis selgus, et hoopis pöid oli puru. Teadsime, et järgmine tehniline punkt on kümne kilomeetri kaugusel ja muud pole teha, kui sinna jõuda," rääkis Steinburg.

"Kõik hilisemad startijad läksid meist mööda ja seal oli ikka korralik kaos. Üritasime kuidagi hakkama saada ja ellu jääda. Päris palju pidi jooksma, sest täna oli rada just alguse poole päris kivine ja tehniline, kus katkise pöiaga oli keeruline. Kui tee laiemaks läks, siis haaras Janina mul taskust kinni ja ma vedasin teda. Tehniline punkt oli lõpuks hoopis 15. kilomeetril ja sinna oli korralikult ronimist ka ehk kaotasime palju aega."

"Saime seal kenasti jooksu vahetatud ja panime edasi. Õnneks selle jamaga päris tühjaks ei tõmmanud end. Pärast oli hästi palju amatööre meie ees ja me olime päris hädas neist möödumisel. Päris palju olime korralikult liiklusummikutes kinni," jätkas Steinburg.

"Kahju, sest rada oli meid väga soosiv, oli palju tehnilist ja kivist singlit, mis oleks võinud meile hästi sobida, aga see on tehnikasport ja õnneks saime ilusasti ikka lõpuni. Proovisime teise osa võimalikult turvaliselt sõita, kuna meil ei olnud enam midagi, millega rehve täis lasta, sest me olime kõik kolmandal kilomeetril ära kasutanud. Me ei saanud enam riskida, aga õnneks olid vahed tagapool suuremad ja saime oma kolmanda koha kokkuvõttes kätte. Järgmisel korral oleme jälle targemad. Õnneks oleme mõlemad terved, kuid paraku lõpuni seda õnne nii palju seekord polnud."

Hispaanias alanud juunioride esimese kategooria velotuuri 27. Gipuzkoa Klasika avaetapil pälvisid eestlased Frank Aron Ragilo ja Markus Mäeuibo vastavalt 16. ja 49. koha.

Velotuuri avaetapil sõideti Deba teedel 105 kilomeetrit. Võitja selgus viie mehe vahel toimunud grupifinišis, milles oli parim hollandlane Menno Huising (Willebrord Wil Vooruit; 2:33.59), edestades prantslast Clement Sanchezt (UC Nantes Atlantique Junior) ja portugallast Antonio Morgadot (Bairrada). Belgia meeskonda Cannibal Team esindavad eestlased Ragilo ja Mäeuibo lõpetasid grupis, mis kaotas võitjale 49 sekundiga.

Pühapäeval sõidetakse kahepäevase velotuuri viimane, 108,2-kilomeetrine etapp Egia teedel.

Hollandis jätkunud juunioride Rahvuste Karika sarja kuuluva velotuuri EPZ Omloop van Borsele teisel etapil, 72,9-kilomeetrises grupisõidus teenis soolovõidu Tšehhi rattur Julia Kopecky. Eestlased Laura Lizette Sander ja Elisabeth Ebras kukkusid, mis rikkus nende võistluspäeva. Kopecky võiduajaks oli 1:50.04. Ta edestas väikest peagruppi 23 sekundiga, milles oli kiireim hollandlanna Nienke Veenhoven. Kolmas koht läks samuti Hollandisse, Babette van der Wolfile.

Taani klubi Team Rytger Developmenti esindavad Sander ja Ebras kukkusid sõidu algfaasis. Avaetapil, temposõidus neljanda koha saanud Sander oli sunnitud võistluse katkestama, Ebras finišeeris 42. kohal, kaotades võitjale ühe minuti ja 54 sekundiga.

Kokkuvõttes jätkavad esikolmikus inglannad Zoe Bäckstedt ja Izzy Sharp (+0.25) ning hollandlanna Nienke Vinke (+0.38). Ebras jätkab võistlemist 38. positsioonil, kaotust võitjale on kogunenud kaks minutit ja 48 sekundit. Velotuuri viimasel päeval sõidetakse 76,8-kilomeetrine temposõit.

Lisaks juunioride võistlusele sõideti 's-Heerenhoeki teedel laupäeval ka naiste esimese kategooria ühepäevasõit EPZ Omloop van Borsele. Võidu pälvis kodupubliku rõõmuks Maaike Boogaard (2:07.03), edestades kaasmaalannat Sofie van Rooijeni ja norralannat Nora Tveiti seitsme sekundiga.