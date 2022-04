Messi tabamus kindlustas PSG-le Prantsusmaa meistritiitli

Alates 57. minutist mängis Lens arvulises vähemuses ning kümme minutit hiljem viis Lionel Messi kauglöök PSG kohtumist juhtima. 88. minutil lõi Corentin Jeans Lensi viigivärava.

PSG-le piisas viigipunktist, et aastase vahe järel tulla taas Prantsusmaa meistriks, kuna lähim konkurent Marseille jääb viis vooru enne hooaja lõppu 16 punkti kaugusele. PSG-le oli see kümnendaks meistritiitliks, sama palju tiitleid on võitnud ka Marseille ja AS Saint-Etienne.

Tiitlivõiduga jõudis märgilise tähiseni poolkaitsja Marco Verratti, kellest sai ainus mängija, kes on kroonitud kaheksal korral Prantsusmaa meistriks.