VAATA OTSE | Premium liiga esimene ring lõppeb Flora ja Levadia duelliga

Tiitlikaitsja FCI Levadia on tänavu Tallinna Florat võitnud superkarikafinaalis, karikavõistluste veerandfinaalis jäi aga peale Flora. Pühapäeval mängitakse liigapunktide peale. Kohtumisele on võimalik kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, algusega kell 16.45. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Lelov, stuudios on Aet Süvari.