Raptorsi äär nimetati napi eduga NBA parimaks uustulnukaks

Barnesi ja Cleveland Cavaliersi mängija Evan Mobley vahel käis tihe rebimine: mulluse draft'i neljas valik Barnes teenis 48 esikohahäält Mobley 43 vastu, Raptorsi pallur sai kokku 378 punkti ja edestas Mobleyt 15 silmaga. Kolmandaks jäänud Detroit Pistonsi uustulnuk Cade Cunningham sai üheksa esikohahäält ja 153 punkti.

Florida State'is ühe aasta ülikoolikorvpalli mänginud 20-aastane Barnes kogus oma debüüthooajal 74 mängus keskmiselt 15,3 punkti ja 7,5 lauapalli. Viskeid tabas ta 49,2-protsendiliselt. Temast sai Damon Stoudamire'i (1995/96) ja Vince Carteri (1998/99) järel kolmas parima uustulnuka auhinna võitnud Raptorsi mängija.

"Oleme Scottie üle äärmiselt uhked ja väga tänulikud, et tema rasket tööd on selle auga hinnatud," sõnas meediale Raptorsi president Masai Ujiri. "Mida väljakul näete, on täpselt see, kes Scottie on: innukas, rõõmsameelne, atleetlik, osav, võitja. Ootame väga, mida toob tulevik."