Ebaõnnestunud avaring jättis Vipsi esmakordselt punktideta

Kõigil enne laupäeva toimunud neljal võistlussõidul punktikohale jõudnud Vips langes Imola sprindi stardisagina järel sõitjaterivi lõppu ning kuigi suutis võistluse käigus mõned positsioonid tagasi võita, piirdus ta lõpuks 15. kohaga ja punkte ei teeninud. Küll sõitis eestlane laupäeval välja kiireima ringi.

Sprindi võitis Vipsi tiimikaaslane Marcus Armstrong, kes edestas Prema sõitjaid Jehan Daruvalat ja Dennis Haugerit vastavalt 1,4 ja 2,2 sekundiga. Vips alustab pühapäeval Eesti aja järgi kell 11.20 algavat põhisõitu esikohalt.

Imola sprindi järel on sarja üldliidril Felipe Drugovichil 49 punkti, nii Armstrongil kui Vipsil on koos 30 silma ja tabelis on nad viiendal-kuuendal kohal.