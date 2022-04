Kuressaare kiired väravad üllatasid Paidet

Kuressaarele tõid ligi 150 pealtvaataja ees võidu Sten Reinkorti 11. ja 17. minuti väravad, neist teine penaltist. Paide värava lõi 13. minutil Kaimar Saag. Päeva esimeses mängus alistas TJK Legion Nikita Ivanovi 41. ja 84. ning Pavel Dõmovi 89. minuti väravatest 3:0 Pärnu Vapruse.

Paide on üheksast mängust võitnud viis ja kaotanud neli ning on 15 punktiga neljandal kohal. Kuressaarel on kümme, Vaprusel kolm ja hooaja avavõidu teeninud Legionil kaks punkti.