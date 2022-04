Reemet on U-16 golfi MM-i avapäeva järel kõrges mängus

Birminghami lähedal peetava võistluse avaringis sai tugeva tuule kiuste Reemet kirja 74 lööki (+2), tehes seejuures neli birdiet. Ühe löögiga on avapäeva järel tema ees Grace Crawford (Šotimaa) ja Marina Joyce-Moreno (Hispaania). Reemetiga sama tulemuse teenisid avapäeval sakslanna Uma Bergner ja prantslanna Amandine Seguin.

Tiitlikaitsja Rosie Bee Kim (Inglismaa) asub avapäeva järel 18. kohal tulemusega +6. Üks suurfavoriitidest, itaallanna Paris Appendino, kes parimal hetkel hoidnud maailma amatöörgolfi edetabelis (WAGR) kogunisti 277. positsiooni ja on hetkel turniiril osalevatest mängijatest edetabelis kõige kõrgemal kohal (412.), mängis avapäeval 86 lööki ja paikneb tabelis alles 64. real.

Eelmisel kuul võitis Appendino U-18 Itaalia meistrivõistlused. Temale finaalis kaotanud Ginerva Coppa on avapäeva järel 35. positsioonil resultaadiga 81. Võistlusel osaleb 88 mängijat, 17 erinevast riigist.

Elizaveta Sofia Reemet tõusis selle nädala keskel avaldatud WAGR edetabelis 461. positsioonile tänu Eesti talviste meistrivõistluste võidule. See on kõrgeim positsioon, mida Eesti naisgolfimängija on maailma amatöörgolfi edetabelis omanud.

Meestest on Reemetist kõrgemal kohal olnud vaid Sander Aadusaar (398.). Top 500 hulka on eestlastest jõudnud veel Carl Hellat (470.), Mattias Varjun (481.) ja Kevin Christopher Jegers (494.).