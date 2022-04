Barcelona purustas Wolfsburgi ja astus suure sammu finaali suunas

Kõik üheksa seni peetud Meistrite liiga kohtumist võitnud Barcelona läks Wolfsburgi vastu juba kolmandal minutil juhtima, kui jala sai valgeks Aitana Bonmati. Kaheksa minutit hiljem duubeldas hispaanlannade eduseisu Caroline Hanseni tabamus.

33. minutil skooris Barcelona kolmanda värava Jennifer Hermoso ning 39. minutil hoolitses neljanda värava eest eelmisel aastal maailma parimaks naisjalgpalluriks valitud Alexia Putellas. 72. minutil lõi Wolfsburgi auvärava Jill Roord, lõpptulemuse vormistas 85. minutil Putellase teine tabamus.

Märkimisväärne on ka asjaolu, et Barcelona ja Wolfsburgi kohtumist käis vaatamas 91 648 pealtvaatajat, mis on naiste jalgpalli kõigi aegade rekord.

Teises poolfinaalis lähevad pühapäeval vastamisi Prantsusmaa tippklubid Pariisi Saint-Germain ja Olympique Lyon. Poolfinaalide korduskohtumised toimuvad 30. aprillil ning tiitlivõitja selgub 21. mail Torinos.