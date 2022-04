Kaldvee ja Lill asuvad võistlustulle segapaaride MM-il

Harri Lill sõnas, et esimene eesmärk on jõuda oma alagrupist edasi turniiri kuue parima sekka. "Oleme MM-iks saanud piisavalt treenida ning selle hooaja ettevalmistus on läinud nii, nagu oleme plaaninud. Meie alagrupikaaslased on tugevad, kuid hea mänguga võime võita kõiki. Selleks tuleb meil mängida enda parimat kurlingut."

Eesti kurlingupaar võistleb MM-il A-alagrupis, kus vastasteks on Taani, Soome, Itaalia, Jaapan, Korea, Norra, Uus-Meremaa, Šveits ja Rootsi.

Kergeid võite eestlastel oodata pole, sest näiteks Itaalia kurlingupaar Amos Mosaner ja Stefania Constantini on valitsevad olümpiavõitjad segapaaris kurlingus. Rootsi võistkonnas mängib neljakordne maailmameister ja valitsev olümpiavõitja meeste kurlingus. Šveitsi paaril on kahe peale ette näidata mitmeid maailmameistritiitleid.

Eesti kurlingupaari toetavad MM-il treener Derek Brown ja spordipsühholoog Snezana Stoljarova. Eestlaste esimeseks vastaseks on Šveitsi esindus ning laupäeva õhtul mängitakse Jaapani vastu. Segapaaris kuringu MM-i võitjad selguvad 30. aprillil.