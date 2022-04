Tsitsipase alistanud Alcaraz jõudis tänavu neljandat korda poolfinaali

"Tõenäoliselt on see liivaväljakul minu karjääri suurim võit. See oli uskumatu, kuidas ma mängisin. Väljakul oli samuti uskumatu atmosfäär. See kõik oli uskumatu. Arvan, et ma võitsin peafavoriiti ja usun, et olen valmis tiitlit võitma," rääkis Alcaraz pärast mängu, vahendab ATP.

Tänu võidule tõuseb Alcaraz järgmisel nädalal maailma edetabelis esimest korda esikümnesse. Aprilli alguses Miamis oma karjääri esimese ATP kõrgeima kategooria tiitli võitnud Alcaraz on tänavu jõudnud kokku neljal korral poolfinaali ning lisaks Miamile on tema auhinnakapis ka Rio de Janeiro ATP 500 turniiri tiitel.

MIND. BLOWN.



Same Place. Same Day. Different 18yr old Spaniard



April 25th 2005 - @RafaelNadal breaks into the Top 10 after winning in Barcelona



April 25th 2022- @alcarazcarlos03 breaks into the Top 10 after Barcelona pic.twitter.com/krmkHpBf8i — ATP Tour (@atptour) April 22, 2022

Poolfinaalis on 18-aastase hispaanlase vastaseks austraallane Alex de Minaur (ATP 25.), kes alistas veerandfinaalis neljanda paigutusega Cameron Norrie (ATP 10.) 6:3, 5:7, 6:1.

Teises poolfinaalis lähevad omavahel vastamisi Pablo Carreno Busta (ATP 19.) ja Diego Schwartzman (ATP 15.). Carreno Busta langetas 4:6, 7:6, 6:3 võiduga konkurentsist teise paigutusega Casper Ruudi (ATP 7.) ning Schwartzman sai 3:6, 6:2, 6:3 jagu Felix Auger-Aliassimest (ATP 9.).