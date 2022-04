Youngi lõpusekundite vise tõi Hawksile vajaliku võidu

Youngi tabamus vormistas Hawksile võidu 4,4 sekundit enne kohtumise lõppu. Heati tähtmängija Jimmy Butleri sai veel viimasel sekundil viskele, kuid tema kaugvise lendas vastu korvi äärt.

Young viskas Hawksi parimana 24 punkti ja jagas kaheksa korvisöötu, neli kaugviset tabanud Bogdan Bogdanovic toetas 18 punktiga ja De'Andre Hunteri arvele kogunes 17 punkti. Heati resultatiivseim oli Tyler Herro 24 punktiga, Jimmy Butler ja Max Strus viskasid mõlemad 20 punkti.

@TheTraeYoung led the 4th quarter comeback for the @ATLHawks before hitting the GAME WINNER in the game's closing moments!



24 PTS | 4 REB | 8 AST



Game 4: HEAT/HAWKS Sun. 7:00pm/et on TNT#NBAPlayoffs presented by Google Pixel

Teises läinud ööl peetud idakonverentsi mängus sai Milwaukee Bucks võõrsil 111:81 jagu Chicago Bullsist. Khris Middletoni puudumisel toetas Giannis Antetokounmpot Grayson Allen, kes viskas Bucksi parimana 22 punkti ja võttis kuus lauapalli.

Antetokounmpo lõpetas kohtumise 18 punkti, üheksa korvisöötu ja seitsme lauapalliga ning suurepärase mängu tegi ka Bobby Portis Jr., kes kogus 18 punkti ja haaras 16 lauapalli. Kaotajate eest tõi Nikola Vucevic 19 punkti ja võttis kuus lauapalli.

Bobby Portis & Grayson Allen came up HUGE for the @Bucks in their Game 3 win! #FearTheDeer@BPortistime dropped a double-double and hit 4 three-pointers.

(18 PTS, 16 REB, 4 3PM)@GraysonJAllen led the Bucks in scoring while draining 5 three-pointers.

(22 PTS, 6 REB, 5 3PM)

Läänekonverentsis teenis teise võidu Phoenix Suns, kes oli võõrsil 114:111 parem New Orleans Pelicansist. Meeletu mängu tegi Deandre Ayton, kes viskas 28 punkti ja võttis 17 lauapalli. Vanameister Chris Pauli arvele kogunes 28 punkti ja 14 korvisöötu, seejuures viskas Paul viimasel veerandajal 19 punkti. Üleplatsimehena viskas Brandon Ingram Pelicansi eest 34 punkti ja noppis seitse lauapalli.

Before @CP3 took over in Q4, Deandre Ayton was BALLING for the @Suns, setting a playoff career-high with 28 PTS!@DeandreAyton 28 PTS, 17 REB, 3 STL



Game 4: SUNS/PELICANS Sun. 9:30pm/et on TNT

Tulemused:

Atlanta Hawks - Miami Heat 111:110

Heat juhib seeriat 2:1

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 81:111

Bucks juhib seeriat 2:1

New Orleans Pelicans - Phoenix Suns 111:114

Suns juhib seeriat 2:1