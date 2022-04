Monaco viigistas seeria, Real jõudis edasipääsust ühe võidu kaugusele

Olympiakos läks esimesel veerandajal 13:0 juhtima, kuid seejärel leidis Monaco oma rütmi ja tegi teisel veerandil 20:0 vahespurdi, et minna poolajaks 40:28 juhtima. Kolmandal veerandil kasvas Monaco edu 21-punktiliseks. Kokkuvõttes teenis Monaco 96:72 võidu ja viigistas seeria 1:1-le.

Võitjate parimana viskas Mike James 23 punkti, Danilo Andjusici arvele kogunes 19 punkti ja Dwayne Bacon lisas 17 punkti. Olympiakose resultatiivseim oli Sasha Vezenkov 14 punktiga. Kolme võiduni peetava seeria kolmas kohtumine toimub kolmapäeval, 27. aprillil.

Madridi Real läks Tel Avivi Maccabi vastu veerandfinaalseeriat 2:0 juhtima, kui koduväljakul teeniti 95:66 võit. Viis kaugviset tabanud Sergio Llull tõi võitjate parimana 17 punkti, Vincent Poirier viskas 16 punkti ja võttis 10 lauapalli.

Ükski Maccabi mängija ei jõudnud kahekohalise punktisummani, Keenan Evans oli üheksa punktiga külaliste resultatiivseim mängija. Seeria kolmas kohtumine on kavas teisipäeval, 26. aprillil.

