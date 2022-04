Pogba mängis tõenäoliselt oma viimase mängu Manchester Unitedi eest

Manchester Unitedi ajutine peatreener Ralf Rangnick avaldas reedel, et poolkaitsja Paul Pogba hooaeg on vigastuse tõttu läbi.

Teisipäeval läksid omavahel vastamisi igipõlised rivaalid Liverpool ja Manchester United. Kohtumise 10. minutil oli United sunnitud tegema vahetuse, kuna Paul Pogba ei saanud vigastuse tõttu mängu jätkata.

Reedel teatas Rangnick, et Pogba vigastas sääremarja ning peab vähemalt neljaks nädalaks väljakult eemale jääma. "Arstid rääkisid mulle, et tema taastumine võtab vähemalt neli nädalat aega ja viimane mäng on meil mai lõpus. On väga ebatõenäoline, et ta enne hooaja lõppu uuesti mängib," tõdes Rangnick mängueelsel pressikonverentsil. Unitedi hooaja viimane mäng on 22. mail Crystal Palace'i vastu.

Kõigi eelduste kohaselt lahkub Pogba eeloleval suvel Unitedist, kuna prantslase leping lõpeb juunis ning kumbki osapool pole avalikult väljendanud valmidust uue lepingu sõlmimiseks.

Sel nädalal avaldas United, et järgmisest hooajast saab klubi uueks peatreeneriks Erik ten Hag. "Ilmselgelt ütlesin klubi juhatusele, et vähemalt selle põhjal, mida mina olen näinud ja kuulnud inimestelt, kes on Erikuga töötanud, on ta minu arvates väga hea valik," kommenteeris Rangnick hollandlase palkamist.