Lužniki staadioni miitingul osalenud Rõlovile määrati pikk võistluskeeld

Rõlov, kes eelmisel aastal võitis Tokyo olümpiamängudel kuldmedali 100 ja 200 meetri seliliujumises, oli üks mitmetest sportlastest, kes osales märtsis Moskva Lužniki staadionil toimunud meeleavaldusel, kus tähistati Krimmi annekteerimise aastapäeva ja käimasolevat sõda Ukrainas. Ühtlasi kandsid Rõlov ja mitmed teised meeleavaldusel osalenud sportlased riideid, millel oli Z-täht.

FINA teatas reedel, et üheksakuuline keeld määrati Rõlovile tema osalemise ja käitumise eest Lužniki staadionil toimunud üritusel. See tähendab, et venelasel on taas võimalik võistelda alates 2023. aasta jaanuarist. Samuti kinnitas FINA oma avalduses, et Venemaa ja Valgevene sportlasi ja ametnikke ei kutsuta kuni 2022. aasta lõpuni ühelegi FINA korraldatud võistlusele.

Märtsis lõpetas ujumistarvete tootja Speedo Rõloviga meeleavaldusel osalemise tõttu sponsorlepingu ning lubas venelase sponsortasu annetada ÜRO pagulasorganisatsioonile, mis aitab sõja eest põgenevaid ukrainlasi.