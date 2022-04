TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit mängib veerandfinaalis Sabalenkaga

Kontaveidi ja Sabalenka kohtumine peetakse peaväljaku teise mänguna, mis algab Eesti aja järgi kõige varem kell 15.30.

Enne mängu:

Kontaveit on sisetingimustes võitnud järjest 22 mängu, selle hulka kuuluvad turniirivõidud Ostravas, Moskvas, Cluj-Napocas ja tänavu Peterburis.

Stuttgardis sai ta avaringis veidi üle kahe tunni kestnud mängus 3:6, 6:4, 6:4 jagu endisest maailma esireketist, sakslanna Angelique Kerberist (WTA 17.) ning teises ringis alistas samuti üle kahe tunni väldanud matšis 2:6, 6:3, 7:6 (5) venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 39.).

Sabalenka oli avaringis vaba, teises ringis sai ta 6:1, 3:6, 6:2 jagu pika pausi järel võistlustulle naasnud 2019. aasta USA lahtiste võitjast, kanadalanna Bianca Andreescust (WTA 121.).

Kontaveit ja Sabalenka on varem omavahel neli korda mänginud ja eestlanna seni veel võidurõõmu pole tunda saanud. Viimati oli nad vastamisi aasta tagasi seal samas Stuttgardis ja samuti veerandfinaalis, siis võitis Sabalenka kaks ja pool tundi kestnud matši 7:5, 4:6, 6:1. See on ka seni ainus kord, kui nad on liivaväljakul kohtunud.

Tänavune hooaeg pole Sabalenkal just kõige paremini läinud, seni on ta üheksa turniiriga saanud kokku vaid kaheksa matšivõitu.