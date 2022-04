Premium liiga esimese ringi lõpetab pingeline 9. mänguvoor

9. mänguvooru avab reedel, 22. aprillil toimuv kohtumine JK Tallinna Kalevi ja Tartu JK Tammeka vahel. Tammekal on käsil positiivne seeria, olles suutnud viimasest kolmest mängust koguda seitse punkti. Seeria teeb eriti uhkeks asjaolu, et viimases mängus võeti viigipunkt Nõmme Kaljult, millega saadi esimeseks tiimiks, kes viimasest kuuikust esineliku vastu punkte on röövinud. Kalev suutis eelmises mänguvoorus kätte saada hooaja esimese punkti, kui mängiti 1:1 viiki Tallinna JK Legioniga. Avavile Sportland Arenal kõlab kell 19.00, vahendas jalgpall.ee.

Mängu peakohtunik on Maksim Ramazanov, keda abistavad Dmitri Vinogradov ja Lauri Salei. Neljas kohtunik on Paul Kask.

Laupäeval, 23. aprillil toimuvad kolm kohtumist. Esimene neist leiab aset Tallinna JK Legioni ja Pärnu JK Vapruse vahel. Mõlemal meeskonnal on käsil nukker seeria. Legion on viimasest viiest mängust kogunud ühe punkti. Vaprus on sama mängude arvuga koguda aga kolm. See tähendab, et vähem kui kolme punktiga ei soovi kumbki meeskond tabelis enda lähedal asuva meeskonna vastu väljakult lahkuda. Pall pannakse Sportland Arenal mängu kell 14.30.

Mängu peakohtunik on Tanel Üprus. Abikohtunikeks on Sten Klaasen ja Tauno Rämson. Neljas kohtunik on Maksim Ramazanov.

Kell 17.00 mängitakse Kuressaare kunstmurustaadionil kohaliku FC Kuressaare ja Paide Linnameeskonna vaheline kohtumine. Ajalooliselt on Kuressaare jaoks olnud Paide keeruline vastane. Kuigi eelmisel hooajal mängiti omavahel korra viiki, siis enne seda sai Kuressaare Premium liiga mängus Paidelt punkti kätte aastal 2012. Kuressaare on ka kaotanud viimased kolm mängu, seega soovitakse kindlasti kodus Paidele hambaid näidata.

Mängu peakohtunik on Rasmus Maalinn. Abikohtunike rolli täidavad Petteri Schultz ja Andrus Õun. Neljas kohtunik on Kristjan-Eric Lääne.

Kell 19.30 kohtuvad Nõmme Kalju FC ja JK Narva Trans. Kalju mängis eelmises mänguvoorus võõrsil Tammeka vastu viiki ning kaotas esimese esineliku tiimina viimase kuuiku vastu punkte. Trans pidas nädala sees järgi 4. mänguvooru kohtumise Levadia vastu, kust võeti vastu napp 0:1 kaotus. Mõlema meeskonna jaoks on hea rütmi taastamiseks võit vajalik.

Mängu peakohtunik on Grigori Ošomkov. Abikohtunikeks on Thor Vaas ja Risto Eelmaa. Neljas kohtunik on Reelika Turi.

Kõikidest laupäevastest mängudest teeb otseülekande Soccernet.ee.

Vooru maiuspala on Tallinna FC Flora ja Tallinna FCI Levadia vaheline kohtumine. Mõlemad meeskonnad on senise kaheksa mängu põhjal konkurentsitult kaks Premium liiga parimat tiimi – kõige rohkem punkte, kõige rohkem väravaid löödud, kõige vähem väravaid lastud. Eelmist hooaega meenutades, on selge, et Flora ja Levadia mängud on kvaliteetsed, väravaterohked ja emotsionaalsed. ETV2 otseülekanne algab kell 16.45. Avavile kõlab kell 17.15.

Mängu peakohtunik on Kristo Külljastinen, keda abistavad Sander Saga ja Veiko Mõtsnik. Neljas kohtunik on Juri Frischer.