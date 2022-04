Sportkeegli MM toimub Elvas

Võistlus toob 14 päeva jooksul männilinna maailma sportkeegli tipptegijad koos Eesti parimate mängijatega. Võisteldakse U-18, U-23 ja täiskasvanute kategoorias.

MM-i peakorraldaja Markko Abeli sõnul väljakutseid ja põnevust jagub. Kasuks tuleb kindlasti ka varasem suurvõistluse korraldamise kogemus. Esimest korda oli Eestil au korraldada sportkeegli tiitlivõistlused 2011. aastal Tallinnas, Zelluloosi keeglisaalis, kui toimusid individuaalsed maailmakarikavõistlused U-23 ja täiskasvanute vanuseklassis. Toona osales 63 sportlast 14 riigist.

Maikuus peetaval MM-il esindab Eestit 20 keeglimängijat. U-18 arvestuses Markus Ojangu ja Liilia Tõnisson. U-23 meeskonda kuuluvad Markus Ojangu, Roomet Libe, Sander Moppel, Joosep Roots, Mattias Tõnisson, Silver Kuusk ja Harry Aus. U-23 naiskonda kuuluvad Liilia Tõnisson, Johanna Martinson, Anna-Liisa Pilviste, Mirjam Laanejõe, Catleen Koort, Kateriin Saar ja Mari-Liis Uuesoo. Täiskasvanute arvestuses astuvad võistlustulle Markko Abel, Urmas Lembla, Marian Saar ja Heret Ots.

Võistlusi korraldavad World Ninepin Bowling Association (WNBA) koos Eesti Veeremängude Liiduga (EVML). WNBA on üheksa kurikaga keegli organisatsioon, mis koosneb kolmest sektsioonist: sportkeeglist, schere'st ja bohle'st ning sellel on liikmeid 28 riigist kolmel kontinendil. Sportkeegel on nendest kõige populaarsem. EVML ühendab Eestis bowlingu ja sportkeegliga tegelevaid mittetulundusühinguid.

Teadaolevalt on keeglimängul Eestis pikk ajalugu. Esimesed ametlikud tõendid on pärit juba 1893. aasta Mustpeade veeremänguklubi kassaraamatust. Täna on Eestis 11 sportkeegliklubi ning spordialaga saab tegeleda Tallinnas, Peetris (Harjumaa), Tartus, Pärnus ja Elvas.

U-18 vanuseklass, maailmakarikas

15.-17. mai

28 osalejat, 14 riiki

U-23 vanuseklass, MM

17.-22. mai

190 osalejat, 14 riiki

Täiskasvanud, MM

22.-28. mai

128 osalejat, 16 riiki