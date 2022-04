Kivila ja Hellas Verona U-19 pidid leppima viigiga

Eestlase koduklubi mängis kodus 2:2 viiki tabeli esikolmiku tiimi Cagliariga. Väravavaht Kivila mängis täismängu, nüüdseks on tal Campionato Primavera 1-s kirjas 26 matši, vahendas Soccernet.ee.

Hellas Verona hoiab hetkel tabelis 13. kohta. Neli vooru enne hooaja lõppu on kindel, et klubi ei lange otse esiliigasse, kuid sõelmängudele viivad positsioonid on neist ainult kolme silma kaugusel.

