Läti sportlane vahetas Venemaa presidendi tõttu nime

Lätlase uus nimi on Kristens Rode. "Ma ei taha, et minu ja minu laste nimi oleks seotud sõjakurjategijaga. Venemaa on Ukrainale kallale tunginud, tegemist on suure kuriteoga," sõnas Rode, kes viimati võistles tipptasemel 2020. aastal, vahendas Delfi.

Putinga sarnane nimi oli sportlasele ka varem ebamugavusi valmistanud. "Kui jõudsin sportlasena tasemele, et meedia mind tähele pani, ei uskunud nad, et mul selline nimi võib olla. Kord kirjutati minu nimeks Putnis, siis Putns ja nii edasi. Ja ukrainlased vaatasid mind juba toona kahtlaselt," rääkis Rode.