Reedel algavad ilu- ja rühmvõimlemise Eesti meistrivõistlused

Pühapäeval asuvad võistlema parimad rühmvõimlejad. Mõlema võimlemisala meistritiitlid selgitatakse välja laste-, noorte, juunioride ja meistriklassis. Kolme päeva jooksul astub Tallinna Kalevi spordihallis võimlemisvaibale 537 võimlejat.

"Käesoleva aasta meistrivõistlused teeb eriliseks samaaegselt toimuv iluvõimlemise kutsetega rahvusvaheline turniir, millest võtavad osa ainult lähiriikide esindajad – Soome, Läti ja Leedu", rääkis Eesti Võimlemisliidu peasekretär Natalja Inno.

"Kutsutud riigid on tulemas arvuliselt piiratud delegatsioonidega ning võistlevad noorte-, juuniori- ja meistriklassis (ainult mitmevõistlus). Välisdelegatsioonide meistrivõistlustele kaasamise eesmärk oli tuua Eestisse rahvusvahelisi neutraalseid kohtunikke ja tõsta hindamise objektiivsust ning pakkuda naaberriikide sportlastele lisavõimalusi osaleda rahvusvahelisel turniiril," lisas ta.

Põnevat võitlust on oodata iluvõimlemise meistriklassis, kus peamisteks konkurentideks on mullune Eesti meister Polina Murashko, hõbemedalist Melany Keler, vigastustest taastunud 2020.aasta Eesti meister Adelina Beljajeva, Vanessa Kivirand ja hea rahvusvahelise debüüdi teinud Kristin Frey.

Juunioride vanuserühmas tuleks tähelepanu pöörata 2021. aasta juunioride meistrile Anete Vaherile, edukalt rahvusvahelistel võistlustel hooaega alustanud Ester Kreitsmanile ning tartlanna Valeria Valasevitsile.

Rühmvõimlejate meistriklassis taotlevad meistritiitlit eelmise aasta juunioride EM-i hõbemedali omanikud VK Rütmika Siidisabad ja konkurendina VK Janika Tallinna rühm Caresse. Juunioriklassis asuvad medalite eest võitlema VK Piruett Junior Team, VK Janika Violett, VK Janika Tallinn Miressa ja VK Rütmika Junior Team.

Iluvõimlejatele (juuniorid ja meistriklass) on antud võistlus üheks oluliseks kvalifikatsioonivõistluseks juunis toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks. Koondis lüüakse lukku peale Eesti karikavõistlust 8. mail Viljandis. Rühmvõimlejatele on see peaproov enne mai alguses Sofias toimuvat MK-etappi.