Olümpiavõitja ja viiekordne maailmameister lõpetab karjääri

"See tunne on minus pikalt kasvanud. Olen saavutanud kõik, millest unistasin ja täitnud kõik enda eesmärgid," ütles Falla Norra rahvusringhäälingule.

Fallal on olümpiamängudelt täiskomplekt: 2014. aastal tuli ta Sotšis sprindi olümpiavõitjaks, neli aastat hiljem PyeongChangis pidi ta hõbedaga leppima ning lisaks võitis ta Lõuna-Koreas paarissprindis pronksi.

Maailmameistrivõistlustelt on Falla võitnud viis kuldmedalit, neist kaks individuaalsprindis. Lisaks on tema auhinnakapis üks MM-hõbe ja neli -pronksi.

MK-sarjas teenis Falla 22 etapivõitu, kolmel korral võitis ta sprindi arvestuses väikese kristallgloobuse.

Viimastel hooaegadel on Falla maadelnud erinevate terviseprobleemidega. "Olen viimastel aastatel tundnud, et keha ei reageeri enam niimoodi nagu varem," nentis Falla. "Mul on olnud mitmeid raskeid perioode. Keha vajab, et teda nüüd paremini kohtleksin. Ma ei näe mõtet sundida ennast edasi pingutama. Pean nüüd enda eest paremini hoolitsema hakkama."