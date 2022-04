NHL: Ovetškin jõudis Gretzky ja Bossy rekordini

Knightsi võiduvärava viskas lisaajal Shea Theodore. Ovetškin viskas Capitalsi kolmest väravast kaks, neist viimane oli tema hooaja 50. värav ja sellega jõudis ta legendaarsete Wayne Gretzky ja Mike Bossy rekordini, olles nüüd üheksal hooajal visanud vähemalt 50 väravat.

Ovetškin on NHL-i ajaloo vanim mängija, kes hooaja jooksul 50 väravani jõudnud – venelane sai sellega hakkama 36 aasta ja 215 päeva vanusena. Senine rekord kuulus Johnny Bucykile, kes hooajal 1970/71 viskas enda 50. värava 35 aasta ja 308 päeva vanusena.

"Päris hea seltskond, kus olla," muheles 17. hooaega Capitalsis mängiv Ovetškin. "Olen väga õnnelik!"

Ühtlasi oli see Ovetškini karjääri 158. mäng, kus ta on visanud mitu väravat. Sellega tõusis ta kõigi aegade arvestuses Brett Hulliga teist kohta jagama, esikohal on Gretzky, kes jõudis 189 mängus mitme väravani.

Lisaks Ovetškinile skooris Capitalsi ridades ka Jevgeni Kuznetsov, kellele andis resultatiivse söödu just Ovetškin. Las Vegase ridades viskasid värava veel Alec Martinez, Jevgeni Dadonov ja Chandler Stephenson.

Tulemused:

Edmonton – Dallas 5:2

Arizona – Chicago 3:4

Seattle – Colorado 3:2

Las Vegas – Washington 4:3