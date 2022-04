Mae Lang sai Belgia ühepäevasõidul 46. koha

Võitja selgus väikesest grupifinišist. De Jongi (3:09.02) järel said teise ja kolmanda koha hollandlanna Nicole Steigenga (Team Coop – Hitec Products) ja itaallanna Martina Alzini (Cofidis Women Team). Lang lõpetas grupis, mis kaotas võitjale nelja minuti ja nelja sekundiga. Aidi Gerde Tuisk (Eneicat – RBH Global) tulemust kirja ei saanud, vahendab Eesti Jalgratturite Liit enda kodulehel.

"Hooaja alguse kohta täitsa okei sõit," võttis Lang võistluse kokku. "Esimese ringi lõpus sõitsin august läbi ja lenks liikus paigast ära. Mõtlesin minna varuratast võtma, aga tiimiauto oli parasjagu tiimikaaslase juures. Olin ennast juba pundi taha vajuda lasknud ja siis varsti peale seda läksidki esimesed eest. Rumal viga, kuid sellegipoolest on hea meel, et vorm on tõusuteel."

Langi järgmine võistlus toimub Hollandis juba laupäeval, kui sõidetakse naiste ühepäevasõit EPZ Omloop van Birsele (UCI 1.1).