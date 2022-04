Viimsi kaotas TalTechile avapoolaja, aga võitis mängu

Põhihooaja viimase mängu pidanud TalTech tegi esimesel veerandajal 9:0 spurdi ja võitis veerandi 28:19. Teisel veerandil oli tablool veel 34:34 viik, kuid poolajapausile mindi siiski külalismeeskonna 46:39 juhtimisel. Kolmanda veerandaja lõpus aga pääses Viimsi viie punktiga ette ja rohkem enam edu käest ei antud.

Viimsi parim oli Tyler Roberson 15 punkti ja kaheksa lauapalliga, Rain Veideman ja Jorgen Rikberg lisasid kumbki 14 punkti.

Üleplatsimees oli Oliver Metsalu, kes tõi TalTechile 21 punkti.

TalTech on liigatabelis teise koha juba kindlustanud ja läheb veerandfinaalseerias vastamisi Tallinna Kaleviga.

Viimsi tõusis nüüd 20 võidu ja 12 kaotusega tabelis kolmandaks ja neil on põhihooajal jäänud pidada veel üks matš. Pärnu Sadama on praegu 19 võidu ja 12 kaotusega neljas, neil on veel põhihooajal kaks mängu jäänud. Omavaheliste mängude arvestuses on eelis Viimsil.