Tänak lõpetas laupäeva teisel kohal, juhib Rovanperä

Laupäev:

Kuigi reedel lõpetas Thierry Neuville (Hyundai) teisel positsioonil, siis kiiruse ületamise eest ülesõidul määrati talle koguni minutiline ajatrahv, mis kukutas belglase neljandaks.

Päeva esimene katse jäeti pooleli, sest Oliver Solberg (Hyundai) sõitis neljandal katsel teelt välja ja tema masin süttis põlema. Solberg ja kaardilugeja Elliott Edmondson viga ei saanud.

Ülimalt keerulistes tingimustes toimunud 11. katsel lõhkes liider Kalle Rovanperäl (Toyota) rehv ja hoolimata sellest, et erinevalt enamikest konkurentidest olid tal all üksnes vihmarehvid, kaotas soomlane katse võitnud Ott Tänakule (Toyota). See vähendas drastiliselt vahet ja enne viimast hommikust katset sulas Rovanperä üldedu eestlase ees 18,6 sekundile.

Viimasel hommikusel katsel suutis Tänak Rovanperät 1,4 sekundiga edestada ehk lõunapausiks lahutas neid 16,8 sekundit.

Pärastlõunal jäeti turvakaalutlustel ära Plataki kiiruskatse, kus sõitjatel oli hommikul tõsiseid probleeme nähtavusega. Ülejäänud kolm katset võitsid soomlased: kaks Esapekka Lappi (Toyota) ja ühe Rovanperä, kes haaras enne viimast võistluspäeva Tänaku ees 19,9-sekundilise edu.

Seis 16. katse järel: 1. Rovanperä 2:14.54,5, 2. Tänak +19,9, 3. Breen +1.13,4, 4. Neuville +1.18,3, 5. Evans +2.08,2, 6. Katsuta +5.47,7.

Neljapäev:

Horvaatia ralli testikatsel näitas parimat aega MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä (Toyota; 1.52,5), kellele vaid ühe kümnendikuga kaotas Thierry Neuville (Hyundai). Ott Tänak (Hyundai) oli aegade võrdluses kolmas (1.53,3).

Reede:

Ralli algas kohe väga keerulise katsega, mis pakkus sõitjatele muda ja udu. Paljudel oli probleeme ja vahed venisid kohe suureks. Kiireimat aega näitas Kalle Rovanperä (Toyota), kellele järgnesid Thierry Neuville (+4,1), Craig Breen (+13,0) ja Ott Tänak (+16,2). Esapekka Lappi (Toyota) sõitis kivile otsa, lõhkus vedrustuse ja katkestas.

Teisel katsel eksis Breen ühes kurvis ja kaotas kümmekond sekundit. See võimaldas Tänakul temast mööduda ja kokkuvõttes kolmandaks kerkida. Vahe liider Rovanperäga suurenes aga enam kui poolele minutile.

Kolmas katse rikkus kuuendat positsiooni hoidnud Adrien Fourmaux' (M-Sport Ford) ralli, kel läks kohe esimeses kurvis masin käes ja prantslane sõitis kellegi aeda ning katkestas.

Rovanperä haaras lõunapausiks Neuville'i ees 12,5-sekundilise edu. Enam kui poole minuti kaugusele belglasest jäid kolmanda koha eest heitlevad Tänak (+47,3 liidrist) ja Breen (+49,2).

Sellega polnud dramaatilised sündmused aga lõppenud, sest Neuville teenis 40-sekundilise trahvi, kuna jäi ajakontrolli neli minutit hiljaks. Jama põhjustas tehniline rike, mistõttu pidid belglased oma masinat mitusada meetrit lükkama ja see kujunes üpris väsitavaks ettevõtmiseks.

Pärastlõuna jätkus Rovanperä ülevõimu all, kes võitis neljast katsest kolm ja kasvatas edu konkurentide ees enam kui minutile. Teise koha eest heitlesid Neuville ja Tänak, aga eelviimase katse lõpus lõhkes eestlase autol rehv ja ta andis üle kümne sekundi ära. Breen siiski päris Hyundaide tempodes ei püsinud ja kaotas reede lõpuks Tänakule 11,9 sekundiga.

Eelvaade:

Mullu esimest korda MM-sarja kuulunud etapp koosneb tänavu 20 kiiruskatsest kogupikkusega 291,84 km. Kui siia lisada katsetevahelised ülesõidud, koguneb kogukilometraažiks 1642,18 km.

Eelmise aasta esikohaheitlus kujunes väga meeldejäävaks, sest hiljem maailmameistriks kroonitud Sebastien Ogier edestas võistkonnakaaslast Elfyn Evansit vaid 0,6 sekundiga. Ott Tänak lõpetas neljandal kohal.

"Eelmisel aastal esmakordselt Horvaatia rallil võistlemine oli nõudlikum kui ootasime, sest sealne asfalt on väga eripärane - see näib hea, aga pidamine on väga kehv," lausus Tänak Hyundai meeskonna pressiteate vahendusel.

"Teekate vaheldub ja ka teede üldised omadused teevad sõitmise üsna keeruliseks - palju on künkaid ja hüppeid, mida tavaliselt asfaldil liiga tihti ei kohta. 2021. aastal oli sellega toimetulemine suur töö, aga ootame, et tänavu on palju lõbusam, kuna meil on juba kogemusi ja teame, mida võistluselt oodata," loodab Tänak.

Hooaja teise ja kolmanda etapi vahel on pea kahe kuu pikkune paus ehk vahepealsel ajal on meeskonnad saanud keskenduda arendus- ja testimistööle. Horvaatiaks harjutamine toimus aga pigem pisut jahedamates oludes, kuigi hommikused ja mägedes toimuvad katsed sarnanevad ilmselt rohkem testitingimustele.

Sarja ametlik rehvitarnija on pannud välja P Zero HA (kõva segu) ja SA (pehme segu) rehvid. Kõvad rehvid on mõeldud soojadele ja kuivadele teedele, pehmed sobivad aga rohkem jahedama ilma ja niiskemate teede puhul. Vihma korral saab kasutada ka Cinturato märja ilma rehve. Kokku on nädalalõpuks nähtud ette 28 rehvi, neist neli testikatseks.

Lisaks Rally arvestuses sõitvatele Ott Tänakule ja Martin Järveojale tulevad Horvaatias starti veel kaks Eesti rallipaari: Rally2 klassis Georg Linnamäe - James Morgan (Volkswagen Polo GTI R5) ja Rally3 klassis Robert Virves - Aleks Lesk (Ford Fiesta Rally3).

Ajakava:

Neljapäev:



Test Okic 3,65 km 10.01 ROVANPERÄ



Reede:



SS1 Mali Lipovec - Grdanjci 1 19,20 km 9.33 ROVANPERÄ

SS2 Stojdraga - Gornja Vas 1 20,77 km 10.26 ROVANPERÄ

SS3 Krašic - Vrškovac 1 11,11 km 11.19 EVANS

SS4 Pecurkovo - Brdo - Mrežnicki Novaki 1 9,11 km 12.32 ROVANPERÄ

SS5 Milo Lipovec - Grdanjci 2 19,20 km 16.05 ROVANPERÄ

SS6 Stojdraga - Gornja Vas 2 20,77 km 16.58 ROVANPERÄ

SS7 Krašic - Vrškovac 2 11,11 km 17.51 ROVANPERÄ

SS8 Pecurkovo Brdo - Mrežnicki Novaki 2 9,11 km 19.04 NEUVILLE



Laupäev:



SS9 Kostanjevac - Petruš Vrh 1 23,76 km 8.43 EVANS* (katse jäi pooleli)

SS10 Jaškovo - Mali Modruš Potok 1 10,10 km 9.41 LAPPI

SS11 Platak 1 15,85 km 11.09 TÄNAK

SS12 Vinski Vrh - Duga Resa 1 8,78 km 12.38 NEUVILLE

SS13 Kostanjevac - Petruš Vrh 2 23,76 km 16.16 LAPPI

SS14 Jaškovo - Mali Modruš Potok 2 10,10 km 17.14 LAPPI

SS15 Platak 2 15,85 km 18.42 (katse jäeti ära)

SS16 Vinski Vrh - Duga Resa 2 8,78 km 20.08 ROVANPERÄ



Pühapäev:



SS17 Trakošcan - Vrbno 1 13,15 km 8.18

SS18 Zagorska Sela - Kumrovec 1 14,09 km 9.38

SS19 Trakošcan - Vrbno 2 13,15 km 11.26

SS20 Zagorska Sela - Kumrovec 2 (PK) 14,09 km 14.18

Rally 1 stardinimekiri:

2. Oliver Solberg - Elliott Edmondson Hyundai

4. Esapekka Lappi - Janne Ferm Toyota

7. Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais Ford

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

16. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria Ford

18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

42. Craig Breen - Paul Nagle Ford

44. Gus Greensmith - Jonas Andersson Ford

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota

MM-sarja individuaalne punktiseis:

1. Kalle Rovanperä 46

2. Thierry Neuville 32

3. Sebastien Loeb 27

4. Gus Greensmith 20

5. Sebastien Ogier 19

6. Takamoto Katsuta 18

7. Craig Breen 16

8. Esapekka Lappi 15

9. Andreas Mikkelsen 12

10. Oliver Solberg 8

11. Ott Tänak 5

MM-sarja võistkondlik punktiseis:

1. Toyota Gazoo Racing WRT 83

2. M-Sport Ford WRT 59

3. Hyundai Shell Mobis WRT 47

4. Toyota Gazoo Racing WRT NG 22