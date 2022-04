Võrkpalli U-18 noormehed sõidavad EM-valikturniirile Lätti

Kokku on viis alagruppi, iga alagrupi võitja pääseb otse finaalturniirile. Lisaks pääseb finaalturniirile ka kõigi alagruppide peale parim teise koha saaja.

Koondise peatreener Rando Ringmets rääkis turniiri eel, et vastased on heast klassist, ent võidetavad. "Läti ja Kreeka tunduvad mõlemad üsna võimsad võistkonnad, mitte Euroopa tippsatsid, aga heal tasemel siiski. Läti oli selles vanuses viimase EM-i kaheksas, võitis näiteks Prantsusmaad, igati korralik võistkond. Kreeka esimeses ringis ei mänginud, ent mängis nüüd oma tsooniturniiri, kus Rumeenia ja vist ka Serbiaga mängisid 3:2. Usun, et heal päeval on nii Kreeka kui Läti võidetavad, viimati EEVZA-l saime näiteks Lätist jagu," ütles Ringmets.

"Treenida oleme saanud korralikult, võitlesin selle eest, et noortevõistlused saaksid enne peetud ja saaksime korralikult valmistuda. Mõned vigastused meid siiski kummitavad, aga püüame hakkama saada. Läheme kindlasti võitlema," lisas peatreneer, kes kutsus fänne ka Lätti kaasa elama. "Sigulda ei ole üldse kaugel, seega kutsun kõiki meile kaasa elama."

Eesti koondise koosseis Siguldas: Andris Vahula, Sten-Markus Taasväli, Tristan Urb, Marten Stopkin, Joosep Kurik, Mati Juus, Johann Mattias Üprus, Tristan Täht, Ranel Rahuoja, Robin Puss, Artur Kuning, Karl Mitt.

Peatreener Rando Ringmets, abitreener Madis Kesküla, mänedžer Marko Vantsi, statistik/skaut Karlo Remy Kallend.

Eesti mängude ajakava:

22. aprill kell 19.00 Eesti – Kreeka

24. aprill kell 18.00 Läti – Eesti