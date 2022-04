Fulham tõuseb järgmisel hooajal taas Premier League'i

Liiga liidril Fulhamil, kes langes eelmisel aastal kõrgliigast välja, on nüüd 42 mänguga 86 punkti. Fulhami eest lõi teisipäeval kaks väravat Aleksandar Mitrovic, täpsust näitas ka Fabio Carvalho.

Serblane Mitrovic on olnud Fulhami edu võtmeks, sel hooajal on ta 40 kohtumisega saanud kirja 40 väravat. Eelmisel Premier League'i hooajal õnnestus tal pall väravasse sahistada vaid kolmel korral.

Nüüd on Fulhami eesmärk kätte saada ka esiliiga võit, edu Bournemouthi ees on üheksa punkti, lähimal jälitajal on ka üks mäng varuks. Liiga kaks paremat pääsevad otse Premier League'i, kolmanda kuni kuuenda koha saavutanud tiimid selgitavad kolmanda kõige kõrgemasse seltskonda pääseja välja sõelmängudega.