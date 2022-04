KHL-ist lahkunud Helsingi Jokerit jätab järgmise hooaja vahele

Helsingi Jokerit lahkus KHL-ist pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Klubi ostis venelaste käest täielikult välja ka varasemalt üheks omanikuks olnud Jari Kurri.

Klubi kirjutas sotsiaalmeedia avalduses, et nüüd hakatakse tegema tööd selle nimel, et 2023/24 hooajal Soome kõrgliigas edukalt konkurentsi pakkuda. Jokerite noortevõistkonnad jätkavad uuel hooajal tavapärases rütmis mängimist.

Club statement released today. Jokerit will pursue a return to the Finnish league for the 2023-24 season.#Jokerit pic.twitter.com/raqwQAYuSE