Olulise võidu teeninud Klopp toetusest Ronaldole: meie inimesed näitasid klassi

Unitedi staarmängija Ronaldo ja tema elukaaslane Georgina Rodriguez teatasid esmaspäeval, et nende üks vastsündinud kaksikutest suri.

Teisipäeval avaldasid Liverpooli fännid Unitediga kohtumise ajal Ronaldole toetust, kui seitsmendal minutil lauldi klubi tunnushümni "You'll Never Walk Alone'i", samal ajal kui kogu publik püsti seistes aplodeeris. Mõlemad tiimid läksid väljakule mustade käepaeltega. Ronaldo jäi mängust eemale.

"Päris kindel, kui kelleltki selle kohta küsida, siis minu mängu hetk, isegi kui saime väga olulise ja suurepärase tulemuse, oli seitsmes minut, mil meie inimesed näitasid puhast klassi," ütles Liverpooli peatreener Klopp ajakirjanikele.

"Kogu staadion koos näitas puhast klassi," sõnas ta. "Paljud asjad on elus palju olulisemad kui jalgpall," lisas Klopp.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You'll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf