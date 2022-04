Viiekordne olümpiavõitja avaldas, et teda kasutati lapsena seksuaalselt ära

Endine tipprattur, viiekordne olümpiavõitja Bradley Wiggins avaldas, et treener kasutas teda lapsena seksuaalselt ära. Wiggins tunnistas, et ei rääkinud väärkohtlemisest kellelegi ning juhtunu mõjutas teda ka täiskasvanuna.

"Mind peibutas noorena, umbes 13-aastasena, treener ja ma ei võtnud seda kunagi täielikult omaks," rääkis Wiggins. Küsimuse peale, kas teda kasutati seksuaalselt ära, vastas endine sportlane jaatavalt. "Jah, see kõik mõjutas mind täiskasvanuna... ma matsin selle maha," sõnas Wiggins Suurbritannia väljaandele Men's Health.

Kurjategija nime Wiggins ei nimetanud.

Heategevusliku organisatsiooni NSPCC lastekaitse spordiüksuse juht Michelle North kiitis Wigginsi julgust, et ta lõpuks sellel teemal sõna võttis.

"Sporditreeneritel on suur võim ja mõju nende hoole all olevate laste üle ning nad saavad seda usaldust liiga kergesti ära kasutada, et neid peibutada ja kuritarvitada, seejärel ohvreid emotsionaalselt manipuleerida, ähvardada ja neilt väljapressida, et takistada neid sõna võtmast," ütles North.

"On tavaline, et ohvrid tunnevad süüd ja häbi või isegi ei tea, et neid väärkoheldakse. Mõned võivad sellega leppida alles aastakümnete pärast, kuid sellegipoolest võib mõju olla laastav ja pikaaegne," lisas ta.

Teisipäeval teatas Suurbritannia jalgrattaliit, et nad on Wigginsiga sel teemal ühendust võtnud. "Oleme Wigginsi tõstatatud teema pärast sügavalt mures ja meie meeskond võttis täna temaga ühendust, et pakkuda oma täielikku tuge," sõnas jalgrattaliit oma avalduses.

Wigginsist sai 2012. aastal esimene britt, kes võitis Tour de France'i. Viis olümpiakulda on tal ette näidata Ateena, Pekingi, Londoni ja Rio mängudelt. Tippsportlase karjääri lõpetas ta 2016. aastal.