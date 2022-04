Lüütsepp: Võru tugeva taustajõuga on hea üles ehitada konkurentsivõimeline meeskond

Kui Võru meeskond kuulus võrkpalli meistriliigasse viimati 2015. aastal, siis Oliver Lüütsepp tegi Eestis peatreeneritööd viimati 2018. aastal. Vahepeal juhendas Lüütsepp kolm hooaega Soome kõrgliigameeskonda Akaa Volley. Lõppenud hooajal oli ta Bigbank Tartus Alar Rikbergi abitreener. 35-aastane Lüütsepp on pärit just Võrust ja seega tähendab kodulinna klubi juhendamine talle palju.

"Seal on hetkel tugev taustajõud ja tugev peasponsor, kelle näol on hea üles ehitada üks jätkusuutlik organisatsioon ja konkurentsivõimeline meeskond," rääkis Lüütsepp.

"Olen ka kolm aastat Soomes treenerina käinud. Ja läksin sinna meeskonda, mis oli värskelt meistriliigasse tõusnud. Ja kolme aastaga me tõusime ikkagi liiga esiotsa. Ja see protsess iseenesest oli väga huvitav. Pluss see areng olla sellega kaasas. Midagi sarnast ma loodan nüüd näha Võrus," lisas ta.

Võru meeskond peab praegu viimaseid kohtumisi esiliigas. Usutavasti kutsub Lüütsepp tulevaks hooajaks senise koosseisu mitmed mängijad ka meistriliigasse. Lüütsepp ise viib neil nädalatel abitreenerina läbi Eesti meeste võrkpallikoondise laagrit.

"Esialgu meil on ikkagi plaanid, et kolm-neli mängijat oleksid täiesti professionaalsel tasemel. Ehk nad teeksid kaks korda päevas trenni. Kindlasti tuleb sinna selliseid mängijaid, kes käivad koolis või käivad selle kõrvalt tööl. Aga eks see komplekteerimise käigus selgub, et millise meeskonna me täpselt kokku saame," rääkis Lüütsepp.

Tõenäoliselt hakkab Võru meeskond trenni tegema nii Võrus kui Tartus. Kodumängud toimuvad Võru Spordikeskuses.