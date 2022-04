Kaldvee enne MM-i: arvan, et oleme ise tugevad vastased teistele

Kurlingu segapaaride MM toimub tänavu Šveitsis Genfis, kus Marie Kaldvee ja Harri Lill asuvad kahekümne võistkonna konkurentsis maailma parimat välja selgitama.

"Terve hooaeg oleme hästi valmistunud olnud ja terve hooaeg oleme valmis olnud selleks MM-iks, pärast olümpiakvalifikatsiooni oli meil uus eesmärk kohe, siht silme ees ja MM-ile lähme suht enesekindlalt," rääkis Kaldvee.

Eesti segapaar on saanud sel hooajal rahulikult harjutada ja stabiilselt mängida.

"Võisteldud on nüüd küll. Harjutada oleme saanud piisavalt, hooaja ettevalmistus on läinud täpselt nii, nagu vaja on olnud. Olümpia jäi sealt vahelt küll ära, aga muidu on läinud täpselt nii, nagu vaja on olnud, et ma arvan, et me oleme MM-iks valmis. Aga alagrupp on tugev ja eks seal nädal aega tuleb mängida enda parimat kurlingut," sõnas Lill.

Eestlaste eesmärk on MM-il oma alagrupist edasi jõuda, selleks tuleb mahtuda kolme sekka, et kuue parima seas sõelmängudes edasi mängida saaks. See ei ole lihtne, sest Eestil on tugevad alagrupikaaslased.

"Meil on Itaalia, olümpiavõitja, Rootsi tiimis mängib viiekordne maailmameister, ja šveitslased on ka mõnekordsed maailmameistrid ja siis on veel norrakad. Et neid tugevaid vastaseid jagub, pigem otsi seda nõrka, nõrku seal väga ei olegi, iga mäng on selline, et võid kaotada, aga hea mänguga võime neid kõiki ka võita," kommenteeris Lill.

"Mõlemad alagrupid on väga tugevad, selles mõttes ei ole vahet, kumba sattusime. Ega lihtne see ei ole, aga ma arvan, et me oleme ise tugevad vastased teistele," lisas Kaldvee.

Laupäeval algav MM kestab nädal aega ja lõppeb järgmisel laupäeval. Avapäeval kohtub Eesti võõrustajamaa Šveitsiga ja õhtul Jaapaniga.