Kaugjooks "100 km ümber Jalpugi järve" toetab Ukrainat

Jalgupi järv on Ukraina suurim looduslik järv. Kui teha järvele ring ümber, siis tuleb jooksu- või kõnniteekonna pikkuseks täpselt 100 km.

Kaugjooksu "100 km jooks ümber Jalpugi järve" ellu kutsumisel on mitu eesmärki. Korraldajad soovivad juhtida tähelepanu Ukrainas toimuvale ja olla joostes mõtetes koos ukrainlastega. Eesmärk on ka koguda vahendeid Ukraina aitamiseks. Igast osavõtutasust läheb kümme eurot MTÜ-le Slava Ukraini, kes teab kõige paremini, kuhu ja kellele on vaja vahendeid Ukraina aitamisel.

Kaugjooksu patroon Roman Fosti kutsub kõiki jooksu- ja kõnnisõpru, kellele läheb Ukrainas toimuv korda, endaga koos virtuaalselt läbima 100 km. Kahel olümpial maratoni jooksnud Roman, kelle isa on ukrainlane ja kellel on Ukrainas ka sugulasi, usub, et iga panus Ukraina sõjas kannatanutele on abiks.

"Sõjas on alati rohkem kaotajaid ja praegusel hetkel me peaksime olema toeks ukrainlastele, keda rünnatakse nende enda kodumaal ja jättes neid ilma kodudest, pereliikmetest, sõpradest, sissetulekuallikatest," lisas Fosti.

Kõik virtuaalselt 100 km ümber Jalpugi jooksnud või kõndinud osalejad saavad unikaalse medali, millel on jäädvustatud Ukraina võistlusvormis Fosti sooritus Genti poolmaratonil. Lisaks on medalil ka Jalpugi järv koos 100 km pikkuse trassiga, mida kaugjooksu vormis on võimalik läbida kuni 20. maini. Medali paelal ilutseb MTÜ Slava Ukraini logo.

100 km ümber Jalpugi järve saab osaleja läbida joostes või kõndides talle sobivas kohas 15. aprill - 20. maini. 100 km pikkusel kaugjooksul tuleb minimaalselt ühe korraga joostes või kõndides läbida 5 km.