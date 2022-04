Eesti tiim alustab Itaalia võidusõidusarjas uut hooaega kuulsal Monza ringrajal

Eesti võistkond ALM Motorsport osaleb teist aastat järjest TCR-klassi kereautode Itaalia meistrivõistlustel. Mulluse eduka hooaja järel on tiim kasvanud ja eesmärgid on veelgi kõrgemad.

Sel nädalavahetusel algavas TCR Italy sarjas jätkavad Ruben Volt (16) ja Mattias Vahtel (19), kolmanda sõitjana liitus Antti Rammo (39). Volt tuli eelmisel hooajal kokkuvõttes kuuendaks ja Vahtel üheksandaks. Sõiduvahendiks on kõigil Honda Civic Type R TCR.

Mullu vaid 15-aastaselt konkurentsitiheda sarjaga liitunud Volt näitas suurepärast kohanemisvõimet ja kerkis juba teisel etapil esikuuikusse.

"Hiljem Imolas jõudsin ka poodiumile. Nägin, et kui väga tahan, saan võidu peale sõita. Sel hooajal tahaksin kindlasti oma esimese võidu kätte saada. Ja kui hooaeg hästi sujub, siis kokkuvõttes kolme sekka pääsemine oleks kõva saavutus," rääkis Volt, kes enne kereautosse istumist keskendus peamiselt kardisõidule.

Sellest hooajast kuulub Volt Honda tehasemeeskonna JAS Motorsport noorteprogrammi, kus teist hooaega jätkab ka Vahtel.

"Tulemused kindlasti aitasid. Aga eks tahtsin ise ka sinna pääseda. Ju nad said aru, et mul on potentsiaali kuhugi kõrgemale pääseda. Minu programm algab suvel. Hispaanias peaks olema treeninglaager, kus saab väga hullu koormuse peale. Itaalias käiakse tihti simulaatoriga ja ka TCR-i autoga rajal sõitmas. Lisaks autojuppide õppimine. Tehakse kõik selleks, et oma potentsiaali võimalikult palju välja tuua," kirjeldas Volt noorteprogrammi hüvesid.

Nii Vahtel kui ka Volt sihivad tulevikus turismiautode MM-i (WTCR), mis on maailma mõistes igati populaarne ja tulutoov sari. Enne MM-i on vaheastmeks veel Euroopa meistrivõistlused. Regionaalsete TCR-sarjade seas peetakse Itaalia oma kõige konkurentsitihedamaks ja Itaalias on nii publiku kui ka meedia huvi võistluste vastu suur. Korraldajate sõnul vaatas enne koroonapandeemiast tingitud piiranguid iga võistlust kohapeal üle 9000 inimese. Tänavu peaks reeglid oluliselt leebemad olema, mis laseb publikul taas tribüünidele tulla.

Kõikide autode jõuallikas on kaheliitrine turbomootor, mis arendab umbes 350 hobujõudu.

Itaalia TCR-sarjas peetakse kuus etappi, igas on kaks 30 minuti pikkust võistlussõitu. Hooaeg algab kuulsal Monza ringrajal, esimene sõit on kavas laupäeval, teine pühapäeval. Lisaks jõuab sari kahel korral Imolasse, korra Mugellosse ja Misanosse ning hooaeg lõppeb septembri keskel Vallelungas.

Eelmisel nädalal osalesid Vahtel, Volt ja Rammo testipäevadel, mis peeti just Monzas.

Mattias Vahtel, kes liitus JAS Motosport noorteprogrammiga juba 2021. aastal on uueks hooajaks valmis. "Näitasime Rubeniga mõlemad hooajaeelsel treeningul head kiirust. Vaadates hooajaeelsel treeningul näidatud hoogu, siis ootan esimest võistlust väga. Aga kõiki sõitjaid polnud kohal. Eks näis, mis meie kiirus esimesel etapil tegelikult on," lausus Vahtel.

"Toetudes lõppenud aastale ja saadud kogemustele, olen kindel, et suudan näidata eesootaval hooajal stabiilselt kõrgeid tulemusi, mis sarja kokkuvõttes võiks anda võimaluse võidelda esikolmiku kohtade eest," rääkis Vahtel, kes istus kereauto rooli 2019. aastal pärast edukat kardikärjääri Eestis.

Mattiasel on eelmisest hooajast TCR-sarjast ette näidata kaks kvalifikatsioonivõitu, üks võistluste kiireim ring ja üks poodiumikoht, kokku kogus sõitja 134 punkti. Kahe kvalifikatsiooni võiduga jagas Vahtel eelmisel hooajal sarja võitnud Antti Buriga antud arvestuses parimat tulemust. Vahteli sõnul ongi tänavuse hooaja peamiseks ülesandeks kvalifikatsioonides näidatud kiirus edukalt lõpptulemuseks vormistada, mis eelmise hooajal jäi tegemata peamiselt tänu rehvide purunemisele ja avariidele. "Füüsiline vorm on hea, auto kiire ja meeskond professionaalne, seega olen kindel, et ootab ees igati põnev ja edukas hooaeg," ütles Vahtel.

TCR-i sarja debüüti tegev Rammo on seni võistelnud peamiselt kartide ja vormelitega. Kereautodega on tal kogemus vaid kestvussõitudest, tänavu osales Rammo Volkswageni roolis Dubai 24 tunni sõidul ja Mugello 12 tunni sõidul. Turismiautode formaadis on ta aga uustulnuk.

"Mis puudutab kiirust, kuidas selle autoga sõita ja kuidas neid radu kasutada, siis mul on Rubenilt ja Mattiaselt rohkem õppida kui nendel minult. Aga võidusõitjana olen päris kogenud – olen sõitnud Eestis ja ka rahvusvaheliselt karti ning natukene ka vormelit. Kindlasti on mul kogemusi, mida tiimile pakkuda ja seeläbi ka sõitjatele. Kui tiimis on mitu sõitjat ja nad oskavad autot kasutada, siis on igaühel kelleltki midagi õppida," sõnas Rammo.

Kolme sõitjat aitab peamiselt eestlastest kokkupandud tiim. Vaid võistlusinsenerid on itaallased ja mulluse ühe asemel on neid kaks.

Tiimi mänedžeri Martin Lauri sõnul on Itaalia TCR-i sarjas tänavu võistlejaterivi pikemaks läinud, stardis peaks olema umbes 30 autot.

"Juba eelmisel hooajal sõitis seal mitu varasemat tehasesõitjat, mitmekordset Itaalia meistrit. Rivi oli äärmiselt tihe ja tituleeritud. Kui võrrelda muude regionaalsete sarjadega, siis Euroopas teist nii tugeva riviga sarja pole," ütles Lauri.