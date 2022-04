Võrkpallurid välismaal: Viiber ja Bratuhhina-Pitou jõudsid Prantsusmaal poolfinaali

Välisliigades mängivad Eesti võrkpallurid lõpetavad järjest klubihooaegu ja mõnede jaoks tähendab see ka medaleid.

Soomes sai pronksise autasu kaela Kristo Kollo, kes aitas Akaa-Volleyl alistada Loimaa Hurrikaani mängudega 2:1. Resultatiivse hooaja teinud Kollo mängis ka otsustavas mängus olulist rolli, tuues 13 punkti (+6) ja just tema rünnak lõpetas viimase geimi 28:26 ja mängu tulemusega 3:1 (22/25 26/24 25/23 28/26). Seeria avamäng kaotati 2:3, teine mäng võideti 3:0 (25/19 25/23 27/25). Kollo teenis teises kohtumises oma meeskonna parimana 18 punkti (+12). See oli Akaa klubi esimene medal meistriliigas, vahendas volley.ee.

Soome liiga finaalis on Andrus Raadiku ja Savo Volley vastaseks Tampere Sastamala Valepa. Pärast kaotatud avamängu pidi Savo ka teises mängus vastase 3:1 (17/25 25/21 25/23 25/16) paremust tunnistama, eestlaselt selles mängus 17 punkti (+9). Kolmas mäng aga võideti tulemusega 3:0 (28:26, 25:20, 25:22), Raadikult 13 punkti (+4). Ka neljanda kohtumise võitis Savo, tulemuseks 3:1 (25/16 25/15 22/25 25/20), eestlasest nurgaründaja panustas 18 punkti (+8). Eile peetud viiendas mängus kaotas Savo 1:3 (25/23 23/25 13/25 13/25) ja jäi 2:3 kaotusseisu, Raadikult kümme silma (-2). Seeria peetakse nelja võiduni.

Andri Aganits ja VfB Friedrichshafen alustasid Saksamaal finaalseeriat Berliini Recycling Volleyse vastu ning väljusid avamatšist 3:2 (18:25, 25:27, 26:24, 25:21, 16:14) võiduga. Aganits sekkus servima ja skoori ei teinud. Seeria peetakse kolme võiduni.

Prantsusmaa meeste meistriliigas on Ardo Kreegi ja Arago de Sete'i ning Narbonne'i vaheline veerandfinaalseeria viigis 2:2. Kaks esimest mängu oli Narbonne võitnud, kolmandas jäi aga 3:1 (25/21 17/25 26/24 25/19) peale Sete, Kreek panustas viis punkti (+0). Selles mängus läks lõpus rüseluseks, kui Narbonne'i meeskonna ÜKE-treener tahtis mängu lõpus meeskonna juurde platsile minna, milleks tal aga vastavat luba polnud ja turvamees ründas teda. Ka mitu mängijat osales rüseluses. Järgmises kohtumises keeldusid Narbonne'i mehed platsile tulemast ning liiga määras meeskonnale kaotuse, seeria on seega viigis 2:2.

Robert Viiber ja Grand Nancy on Prantsusmaa esiliigas jõudnud poolfinaali. Veerandfinaali Avignoni vastu võitis Nancy meeskond mängudega 2:0. Viimases mängus saadi 3:1 (25:18, 25:23, 20:25, 25:22) võit, Viiber tõi lisaks sidemängija tööle ka neli punkti (+2). Poolfinaalis kohtutakse St-Quentiniga. Samas liigas sai läbi aga Johan Vahteri ja Frejusi hooaeg, kui veerandfinaalis jäädi 1:2 alla Saint-Jean d'Illac'ile. Seeria teine mäng võideti 3:2 (25/23 25/23 24/26 17/25 15/9), ent kolmandas tuli tunnistada vastase 3:2 (25/21 25/27 18/25 25/14 16/14) üleolekut.

Prantsusmaa naiste kõrgliigas võitis Polina Bratuhhina-Pitou tööandja Terville'i Florange veerandfinaali Nantes'i vastu mängudega 2:0. Seeria teise mängu võitis Terville 3:0 (25:23, 26:24, 28:26), Bratuhhina-Pitou tõi üheksa punkti (+6). Poolfinaalis kohtutakse endise Eesti koondise peatreeneri Lorenzo Micelli ja Le Cannet' Voleroga. Liis Kullerkannu ja Eesti rahvusnaiskonna peatreener Alessandro Orefice koduklubi Venelles' Pays d'Aix kaotas aga seeria Cannes'ile 0:2.

Eelmisel nädalal toimunud teises mängus tuli tunnistada Cannes'i 3:1 (25/17 18/25 25/16 25/16) paremust, Kullerkann sekkus episoodiliselt ja skoori ei teinud. Naiste esiliiga väljalangemismängudel sai Nette Peidi tööandja Quimper Volley 29 kirja 3:0 (25:17, 25:20, 25:22) võidu Nimes Volleyballi üle ja on tabelis 30 punktiga kolmas.

Poolas algasid play-off'id ja Timo Tammemaa ning Rzeszowi Asecco Resovia teekond lõppes veerandfinaalis. Esimene mäng kaotati Zawiercie vastu 1:3 (25:27, 26:24, 20:25, 25:17) ning teine samuti 1:3 (25:19, 23:25, 23:25, 22:25). Tammemaa tõi avamängus vähese mänguajaga neli punkti (+2) ning teises kohtumises ühe punkti (+0). Robert Täht ning Belchatowi Skra peavad otsustava veerandfinaalkohtumise Olsztyni vastu täna, seeria on 1:1 viigis. Avakohtumises jäi 3:1 (19:25, 26:24, 28:26, 25:14) peale Olsztyn, Täht vähese mänguajaga skoori ei teinud. Seejärel sai aga Belchatow 3:0 (25:21, 25:13, 25:23) võidu, Täht ei mänginud.

Renee Teppan aitas Kreeka kõrgliiga finaalgrupis Pireuse Olympiacose kahe võiduni ja on tabelis 28 punktiga teine. Esmalt saadi 3:1 (25/19 22/25 25/16 25/16) jagu Milonist ja seejärel alistati 3:2 (25:19, 25:20, 23:25, 20:25, 15:13) PAOK. Teppanilt 18 (+7) ja 25 (+13) punkti.

Rumeenia meistriliigas pidi Keith Pupart koduklubi Craiova nelja parema meeskonna finaalgrupi mängus tunnistama Bukaresti Dünamo 3:0 (25/19 25/19 25/10) paremust. Statistika pole saadaval. Tabelis on Craiova 58 punktiga neljas.

Sel hooajal Katari liigas hõbedale tulnud Oliver Venno ja Police SC jätkavad pärast liigahooaega Amir Cupi turniiri, kus jõuti finaali. Poolfinaalis saadi kahel korral jagu Al-Wakrast, Vennolt 3:0 (25:12, 25:17, 25:22) võidumängus 19 (+14) punkti ja 3:2 (22/25 25/14 21/25 25/16 15/9) võidumängus 23 punkti (+18). Finaalis kohtutakse Al Arabiga.

Belgia kõrgliigas jätkatakse finaalgrupi mängudega. Lisaks tuli eelmisel nädalal uudis, et Henri Treial jätkab Maaseiki Greenyardi meeskonnas ka tuleval hooajal, juba varasemalt oli selge Renet Vankeri sealsamas jätkamine. Finaalgrupis läksid teist nädalat järjest vastamisi Maaseik ja Märt Tammearu koduklubi Roeselare Knack ning seekord jäi 3:1 (19/25 25/16 25/16 25/23) peale Roeselare. Tammearu skoori ei avanud, Treial tõi Maaseikile kümme punkti (+9), Vanker panustas lisaks mängu juhtimisele ka ühe punkti. Roeselare on esimesel kohal 11 punktiga, Maaseik on nelja punktiga kolmas.